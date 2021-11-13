بعد التعادل مع أنجولا.. 3 مباريات شهدت عودة منتخب مصر من تأخره بهدفين

قلب منتخب مصر تأخره بهدفين دون رد أمام أنجولا ليخطف تعادلا ثمينا ويتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم.

متى كانت آخر مرة التي قلب فيها منتخب مصر تأخره بفارق هدفين منذ بداية الألفية في المباريات الرسمية؟

أنجولا تقدمت في أول 34 دقيقة بثنائية، وعادت مصر في النتيجة عن طريق هدفي محمد النني وأكرم توفيق.

ومنذ بداية الألفية، استطاع منتخب مصر قلب تأخره بفارق هدفين في 3 مواجهات هي كالآتي:

video:1

مصر × بوركينا فاسو

الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ أمم إفريقيا 2000.

تقدم منتخب بوركينا بعد مرور 24 دقيقة بثنائية من توقيع إسماعيل كوادو وعثمان سانو.

منتخب مصر تحت قيادة الفرنسي جيرار جيلي قلبوا النتيجة برباعية.

أحمد صلاح حسني وحسام حسن وهاني رمزي وعبد الحليم علي سجلوا رباعية مصر في الدقائق 29 و73 و84 و89.

فوز ساهم في تصدر مصر لترتيب المجموعة الثالثة والتأهل لربع النهائي ومن ثم الخسارة من تونس بهدف دون رد.

بنين × مصر

الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2006.

تقدم منتخب بنين بثنائية عن طريق عمر تشوموجو وجوسيلن أهوييا في الشوط الأول.

الصقر أحمد حسن سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 66، لكن عززت بنين تقدمها مرة أخرى عن طريق موريتالا أوجونيبي بعدها بدقيقتين مباشرة.

كتيبة الإيطالي ماركو تارديلي عادت في النتيجة في ظرف خمس دقائق عندما سجل محمد أبو تريكة الهدف الثاني في الدقيقة 75 وبعدها سجل حسن مصطفى هدف التعادل لتنتهي المباراة بالتعادل 3-3.

مباراة كان لها دور بارز في عدم تأهل مصر لكأس العالم 2006 في المجموعة التي ضمت أيضا السودان وليبيا والكاميرون وكوت ديفوار.

مصر × البرازيل

الجولة الأولى من دور المجموعات لـ كأس القارات 2009.

واحدة من أهم وأمتع مباريات منتخب مصر تحت قيادة حسن شحاتة.

كاكا تقدم مبكرا للغاية في الدقيقة الخامسة للسامبا، وسجل محمد زيدان التعادل سريعا بعد 4 دقائق.

لويس فابيانو وجوان أنهوا الشوط الأول بتقدم البرازيل بهدفين في شباك عصام الحضري.

مصر عادت في دقيقتين بهدفين في الشوط الثاني عن طريق محمد شوقي ومحمد زيدان.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل كاكا هدف فوز البرازيل لتنتهي المباراة بفوز البرازيل 4-3.