ويلشير: لا أهتم بما يقولون.. لا زلت قادرا على اللعب

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 12:25

كتب : FilGoal

ويلشير

يرى جاك ويلشير لاعب أرسنال وإنجلترا السابق أنه لا يزال قادرا على لعب كرة القدم وحتى إن لم يكن مرتبطا بناد في الوقت الراهن.

جاك ويلشير

النادي : بورنموث

ولا تزال الخطوة المقبلة غير معروفة لويلشير (29 عاما) الذي رحل عن فريق بورنموث في نهاية الموسم الماضي.

وقال لاعب وسط بولتون ووست هام يونايتد السابق:"الاعتزال؟ علي التفكير في الأمر. لهذا السبب أدرس التدريب الآن، أُجبرت على ذلك لكني ممتن للفرصة".

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وأضاف "لا زلت قادرا على اللعب بنسبة 100%، لا أهتم بما يقول الناس أو يكتبون في وسائل التواصل الاجتماعي".

واستمر "أنا في مرحلة أفكر خلالها في أمر مختلف، أن ألعب خارج البلاد، ربما يفيدني ذلك".

اللاعب الذي خاض 34 مباراة مع منتخب الأسود الثلاثة عانى كثيرا من الإصابات، رحل عن أرسنال في 2018 قبل أن ينشط عامين في صفوف وست هام.

والتحق ويلشير ببورنموث في يناير الماضي لكنه رحل عن الفريق مع نهاية الموسم.

وتوج ويلشير بثلاثة ألقاب مع أرسنال.

ويلشير
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