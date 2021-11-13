تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:20

كتب : إسلام أحمد

كريستيان بوليسيتش - أمريكا

كسر المنتخب الأمريكي "مرآة" نظيره المكسيكي في تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الشمالية بالفوز 2-0 في الجولة السابعة.

المنتخب الأمريكي انقض على الصدارة برصيد 14 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على المكسيك بنفس الرصيد.

قبل المباراة صرّح جييرمو أوتشو حارس المكسيك قائلا: "المكسيك هي المرآة التي يريدون في الولايات المتحدة أن يروا أنفسهم فيها ويتأملوا، وما يريدون نسخه".

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي تصفيات المونديال - الدنمارك تعزز التفوق بالعلامة الكاملة تصفيات كأس العالم - إنجلترا إلى قطر "عمليا" بهاتريك هاري كين تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل

التعادل السلبي بين المنتخبين ظل مستمرا حتى الدقيقة 74.

كريستيان بوليسيتش شارك في الدقيقة 69 وبعد 5 دقائق سجل هدف التقدم للأمريكان بعد عرضية من تيموتي وايا -نجل أسطورة ليبيريا جورج وايا- معلنا تقدم أمريكا.

بوليسيتش احتفل بالهدف بعدما رفع قميصه لتظهر رسالة "أنا الرجل في المرآة".

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء عزز ويستون ماكيني -لاعب وسط يوفنتوس- من تفوق أمريكا بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 89 تعرض ميلز روبنسون مدافع أمريكا للطرد لحصوله على إنذار ثانٍ.

بعد المباراة قال تيموتي وايا: "نعم، كنت أعلم أن بوليسيتش يمتلكها، أنا ويديلن، في الليلة السابقة، طلبنا من رجال المهام أن يصنعوها من أجله".

فيما قال بوليستيش للصحفيين عقب المباراة: "أعتقد أنكم تعرفون الرسالة يا رفاق".

وحقق منتخب كندا الفوز على نظيره الكوستاريكي في نفس الجولة بالفوز بهدف دون مقابل سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة 57.

المباراة شهدت مشاركة ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الألماني في مركز المهاجم حتى الدقيقة 83.

فوز رفع رصيد كندا إلى 13 نقطة ظلت بها في المركز الثالث والمنتخب الوحيد دون خسارة في التصفيات الأمريكية الشمالية حتى الآن.

وقلب منتخب بنما تأخره أمام الهندوراس إلى فوز بنتيجة 3-2.

حتى الدقيقة 59 كانت النتيجة تشير لتقدم الهندوراس بهدفين دون رد عن طريق ألبرث إيلس وبراين مويا.

الضيوف قلبوا النتيجة في ظرف 8 دقائق.

سيسليو وترمان سجل هدف بنما الأول في الدقيقة 77، وسجل سيزار يانيس التعادل بعد 3 دقائق.

ريمونتادا بنما اكتملت في الدقيقة 85 بهدف من إريك ديفيز، ليرتفع رصيد المنتخب الذي شارك في كأس العالم 2018 إلى 11 نقطة.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق.

ويلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الكندي في الجولة المقبلة، بينما تحل أمريكا ضيفة على جامايكا، وتستضيف بنما السلفادور.

تصفيات كأس العالم أمريكا المكسيك كندا
نرشح لكم
مانشيني يدافع عن جورجينيو: هذه الأشياء تحدث مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي
أخر الأخبار
مانشيني يدافع عن جورجينيو: هذه الأشياء تحدث 11 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة 45 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما 56 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا ساعة | تصفيات كأس العالم
كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي ساعة | تصفيات كأس العالم
مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب ساعة | مصر
خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي 11 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل