تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما

كسر المنتخب الأمريكي "مرآة" نظيره المكسيكي في تصفيات كأس العالم 2022 في قارة أمريكا الشمالية بالفوز 2-0 في الجولة السابعة.

المنتخب الأمريكي انقض على الصدارة برصيد 14 نقطة متفوقا في المواجهات المباشرة على المكسيك بنفس الرصيد.

قبل المباراة صرّح جييرمو أوتشو حارس المكسيك قائلا: "المكسيك هي المرآة التي يريدون في الولايات المتحدة أن يروا أنفسهم فيها ويتأملوا، وما يريدون نسخه".

التعادل السلبي بين المنتخبين ظل مستمرا حتى الدقيقة 74.

كريستيان بوليسيتش شارك في الدقيقة 69 وبعد 5 دقائق سجل هدف التقدم للأمريكان بعد عرضية من تيموتي وايا -نجل أسطورة ليبيريا جورج وايا- معلنا تقدم أمريكا.

بوليسيتش احتفل بالهدف بعدما رفع قميصه لتظهر رسالة "أنا الرجل في المرآة".

Memo Ochoa: "Mexico is the mirror in which the United States wants to see itself" Christian Pulisic: pic.twitter.com/bm5B10N5Zi — Major League Soccer (@MLS) November 13, 2021

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء عزز ويستون ماكيني -لاعب وسط يوفنتوس- من تفوق أمريكا بالهدف الثاني.

وفي الدقيقة 89 تعرض ميلز روبنسون مدافع أمريكا للطرد لحصوله على إنذار ثانٍ.

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بعد المباراة قال تيموتي وايا: "نعم، كنت أعلم أن بوليسيتش يمتلكها، أنا ويديلن، في الليلة السابقة، طلبنا من رجال المهام أن يصنعوها من أجله".

فيما قال بوليستيش للصحفيين عقب المباراة: "أعتقد أنكم تعرفون الرسالة يا رفاق".

وحقق منتخب كندا الفوز على نظيره الكوستاريكي في نفس الجولة بالفوز بهدف دون مقابل سجله جوناثان ديفيد في الدقيقة 57.

المباراة شهدت مشاركة ألفونسو ديفيز ظهير بايرن ميونيخ الألماني في مركز المهاجم حتى الدقيقة 83.

فوز رفع رصيد كندا إلى 13 نقطة ظلت بها في المركز الثالث والمنتخب الوحيد دون خسارة في التصفيات الأمريكية الشمالية حتى الآن.

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GOAL 🇨🇦



JONATHAN DAVID, cool as you like in front of goal (just like he's done to lead the scoring charts in #Ligue1) and Canada are up 1-0 on the hour-mark!#CanMNT 🇨🇦 | 📺 TELUS ch. 980 | 🔴 https://t.co/hishXepRT3 pic.twitter.com/1HW52gGZWg — OneSoccer (@onesoccer) November 13, 2021

وقلب منتخب بنما تأخره أمام الهندوراس إلى فوز بنتيجة 3-2.

حتى الدقيقة 59 كانت النتيجة تشير لتقدم الهندوراس بهدفين دون رد عن طريق ألبرث إيلس وبراين مويا.

الضيوف قلبوا النتيجة في ظرف 8 دقائق.

سيسليو وترمان سجل هدف بنما الأول في الدقيقة 77، وسجل سيزار يانيس التعادل بعد 3 دقائق.

ريمونتادا بنما اكتملت في الدقيقة 85 بهدف من إريك ديفيز، ليرتفع رصيد المنتخب الذي شارك في كأس العالم 2018 إلى 11 نقطة.

ويتأهل أول ثلاث منتخبات بشكل مباشر إلى نهائيات كأس العالم، بينما يخوض صاحب المركز الرابع الملحق.

ويلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الكندي في الجولة المقبلة، بينما تحل أمريكا ضيفة على جامايكا، وتستضيف بنما السلفادور.