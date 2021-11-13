مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:10
كتب : FilGoal
تجري اليوم السبت العديد من المباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.
ففي الثالثة عصرا تلعب مالاوي ضد الكاميرون (SSC Sport 3).
وتلعب ليبيريا ضد نيجيريا (6 مساء - SSC Sport 4).
وتستضيف غينيا الاستوائية منتخب تونس (6 مساء - SSC Sport 3).
وتواجه كوت ديفوار فريق موزمبيق (9 مساء - SSC Sport 3).
وفي تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 تلعب بلجيكا ضد إستونيا (9:45 مساء - beIN Premium 2).
وتحل هولندا ضيفة على مونتينيجرو (9:45 مساء - beIN Premium 3).
وتلعب فرنسا ضد كازاخستان (9:45 مساء - beIN Premium 1).
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