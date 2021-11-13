مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 11:10

كتب : FilGoal

شعار كأس العالم قطر 2022

تجري اليوم السبت العديد من المباريات في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ففي الثالثة عصرا تلعب مالاوي ضد الكاميرون (SSC Sport 3).

وتلعب ليبيريا ضد نيجيريا (6 مساء - SSC Sport 4).

أخبار متعلقة
كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي

وتستضيف غينيا الاستوائية منتخب تونس (6 مساء - SSC Sport 3).

وتواجه كوت ديفوار فريق موزمبيق (9 مساء - SSC Sport 3).

وفي تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 تلعب بلجيكا ضد إستونيا (9:45 مساء - beIN Premium 2).

وتحل هولندا ضيفة على مونتينيجرو (9:45 مساء - beIN Premium 3).

وتلعب فرنسا ضد كازاخستان (9:45 مساء - beIN Premium 1).

طالع مواعيد مباريات اليوم كافة بالضغط هنا

تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
ساوثجيت بعد سحق ألبانيا: لم ننته بعد كين: أردنا إثبات أنفسنا بعد التعادل مع المجر مانشيني يدافع عن جورجينيو: هذه الأشياء تحدث مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا
أخر الأخبار
ساوثجيت بعد سحق ألبانيا: لم ننته بعد 10 دقيقة | تصفيات كأس العالم
كين: أردنا إثبات أنفسنا بعد التعادل مع المجر 16 دقيقة | تصفيات كأس العالم
بعد التعادل مع أنجولا.. 3 مباريات شهدت عودة منتخب مصر من تأخره بهدفين 18 دقيقة | منتخب مصر
ويلشير: لا أهتم بما يقولون.. لا زلت قادرا على اللعب 30 دقيقة | أوروبا
مانشيني يدافع عن جورجينيو: هذه الأشياء تحدث 50 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مدرب أنجولا لـ في الجول: اعتذرنا لـ كيروش بعد المباراة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – بوليسيتش يكسر "مرآة" المكسيك.. وكندا تنتصر وريمونتادا بنما ساعة | تصفيات كأس العالم
مواعيد مباريات السبت 13 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.. مواجهات مرتقبة في تصفيات إفريقيا ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل