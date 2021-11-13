كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة

أهدى كارلوس كيروش مدرب مصر تأهل الفريق إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 إلى وائل جمعة مدير الفريق.

وفضل جهاز منتخب مصر الإبقاء على جمعة في فندق الإقامة كإجراء احترازي رغم سلبية آخر مسحة خضع لها.

وتعادل الفراعنة بهدفين لمثلهما أمام مضيفتهم أنجولا يوم الجمعة ليحجزوا مكانهم في المرحلة النهائية من التصفيات.

وقال كيروش عبر تويتر:"نهدي التأهل لوائل جمعة الذي غاب عنا. أبارك للاعبين على أدائهم الشجاع الذي ظهر في العودة الرائعة في النتيجة. الخطوة الأولى انتهت، الآن علينا العمل بكد حتى مارس المقبل".

We dedicate the playoff qualification to Wael Goma, who couldn't be with us. Congratulations to the players for their bravery shown in the brilliant recovery. The first step is done. Now we have hard work ahead until the playoff in march.#EFA #RoadToQatar2022 pic.twitter.com/n1FOH6kVGw — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 12, 2021

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.