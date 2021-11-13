كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 10:52

كتب : FilGoal

قرعة كأس العرب - وائل جمعة

أهدى كارلوس كيروش مدرب مصر تأهل الفريق إلى المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 إلى وائل جمعة مدير الفريق.

وفضل جهاز منتخب مصر الإبقاء على جمعة في فندق الإقامة كإجراء احترازي رغم سلبية آخر مسحة خضع لها.

وتعادل الفراعنة بهدفين لمثلهما أمام مضيفتهم أنجولا يوم الجمعة ليحجزوا مكانهم في المرحلة النهائية من التصفيات.

أخبار متعلقة
مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس

وقال كيروش عبر تويتر:"نهدي التأهل لوائل جمعة الذي غاب عنا. أبارك للاعبين على أدائهم الشجاع الذي ظهر في العودة الرائعة في النتيجة. الخطوة الأولى انتهت، الآن علينا العمل بكد حتى مارس المقبل".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

منتخب مصر كيروش وائل جمعة
نرشح لكم
كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل كيروش: الطقس أثر علينا.. وهذا ما حدث في الشجار مع لاعب أنجولا حجازي: منتخب مصر أظهر شخصيته.. كيروش شدد على البداية القوية
أخر الأخبار
كيروش: أهدي التأهل لـ وائل جمعة 17 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي 18 دقيقة | تصفيات كأس العالم
مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب 26 دقيقة | مصر
خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي 10 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس 10 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 10 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين 10 ساعة | رياضات أخرى
مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني 11 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح