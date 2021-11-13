تصفيات كأس العالم - رائعة دي ماريا تنصر الأرجنتين على أوروجواي

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 10:51

كتب : إسلام أحمد

أنخيل دي ماريا - الأرجنتين

حقق منتخب الأرجنتين الفوز على أوروجواي بهدف دون رد في الجولة الثالثة عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

فوز رفع رصيد التانجو إلى 28 نقطة من 12 مباراة -لم تُحسم بعد نتيجة مواجهة البرازيل- ليعزز مركزه الثاني في الترتيب خلف السامبا.

بينما توقف رصيد أوروجواي عند 16 نقطة بعدما تكبد السيلستي الهزيمة الثالثة على التوالي في التصفيات.

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وعزز منتخب الأرجنتين نتائجه ضد أوروجواي، إذ لم يخسر التانجو ضد السيلستي منذ 2013.

منذ ذلك الحين التقيا في 7 مواجهات فازت الأرجنتين في 5 وتعادلا في 2.

ووصل منتخب الأرجنتين إلى 8 مباريات خارج القواعد دون خسارة في تصفيات كأس العالم (5 انتصارات و3 تعادلات) معادلا أفضل سلسلة في تاريخ المنتخب بين سبتمبر 2000 ونوفمبر 2003 (4 فوز و4 تعادل).

محاولات أوروجواي وصلت إلى 19 على مرمى الأرجنتين، ولأول مرة منذ 2011 يسدد رفاق سواريز ذلك العدد من التسديدات ولم يسجل أي هدف.

وبدأ ليونيل ميسي المباراة من على مقاعد البدلاء رغم خوضه الحصص التدريبية مع كتيبة ليونيل سكالوني عقب تعافيه من الإصابة في الركبة التي تعرض بها مع باريس سان جيرمان.

ناتهيان نانديز أهدر أول فرص اللقاء لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة من انفراد مستغلا تخبط دفاع الأرجنتين لكن إيميليانو مارتينيز كان له بالمرصاد.

وفي الدقيقة السابعة ضغط باولو ديبالا على دفاع أوروجواي وخطف الكرة ومرر عرضية أرضية إلى أنخيل دي ماريا الذي سدد كرة مقوسة في أقصى الزاوية اليسرى معلنا هدف تقدم الأرجنتين الوحيد في اللقاء.

وعقب مرور نصف ساعة من بداية اللقاء سدد لويس سواريز كرة قوية ارتطمت بالقائم الأرجنتيني ليظل تقدم التانجو سائدا.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سدد ماتياس فيتشينو كرة من خارج منطقة الجزاء جاءت سهلة في يد مارتينيز.

الشوط الثاني واصل منتخب أوروجواي بحثه عن التعادل لكن محاولات رفاق سواريز اتسمت بالرعونة.

وقبل 14 دقيقة على نهاية اللقاء شارك ليونيل ميسي بدلا من جيوفاني لو سيلسو.

في الدقيقة 85 كاد أجوستين ألفاريز البديل أن يحرز هدف التعادل لكن رأسيته مرت أعلى من العارضة.

وكادت أن تغالط تسديدة لويس سواريز القوية من خارج منطقة الجزاء إيميليانو مارتينيز، الذي سقطت الكرة من يده لكنه أمسك بها قبل أن تسكن الشباك، معلنا فوز جديد للأرجنتين.

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