مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبي بيراميدز لن يشاركوا مع منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021.

وذلك بسبب ارتباطهم بمواجهة ملحق الكونفدرالية الإفريقية نهاية نوفمبر الجاري.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية:"كأس العرب ستكون إعدادا جيدا لمنتخب مصر من أجل كأس إفريقيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. سنفتقد في البطولة اللاعبين المحترفين خارج مصر وكذلك لاعبي بيراميدز".

وتنطلق كأس العرب في 30 نوفمبر المقبل ويشارك فيها منتخب مصر بالفريق المحلي.

بينما يلعب بيراميدز ضد مانيما يونيون المنتمي للكونغو الديمقراطية في 30 نوفمبر و5 ديسمبر المقبل.

وسيلعب المصري في المرحلة ذاتها ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويستضيف الفراعنة فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وستحدد قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل منافس مصر في المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تجري في مارس المقبل.

وسيشارك الفراعنة في كأس إفريقيا 2022 التي تنطلق في 9 يناير المقبل في الكاميرون.