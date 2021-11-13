مجاهد: لاعبو بيراميدز لن يشاركوا في كأس العرب

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 10:44

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو بيراميدز بهدف عبد الله السعيد في شباك الاتحاد

أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة المسيرة للاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعبي بيراميدز لن يشاركوا مع منتخب مصر في كأس العرب قطر 2021.

وذلك بسبب ارتباطهم بمواجهة ملحق الكونفدرالية الإفريقية نهاية نوفمبر الجاري.

وقال مجاهد في تصريحات صحفية:"كأس العرب ستكون إعدادا جيدا لمنتخب مصر من أجل كأس إفريقيا والمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم. سنفتقد في البطولة اللاعبين المحترفين خارج مصر وكذلك لاعبي بيراميدز".

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وتنطلق كأس العرب في 30 نوفمبر المقبل ويشارك فيها منتخب مصر بالفريق المحلي.

بينما يلعب بيراميدز ضد مانيما يونيون المنتمي للكونغو الديمقراطية في 30 نوفمبر و5 ديسمبر المقبل.

وسيلعب المصري في المرحلة ذاتها ضد ريفرز يونايتد النيجيري.

وتعادل منتخب مصر أمام مضيفته أنجولا بهدفين لمثلهما يوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة للمونديال.

ويستضيف الفراعنة فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وستحدد قرعة يوم 18 ديسمبر المقبل منافس مصر في المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تجري في مارس المقبل.

وسيشارك الفراعنة في كأس إفريقيا 2022 التي تنطلق في 9 يناير المقبل في الكاميرون.

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