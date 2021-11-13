كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس

واصل باسم السبكي مدرب فريق الترجي لكرة اليد انتصاراته وقاد الفريق للتتويج بكأس تونس لكرة اليد.

ويقود السبكي مدرب الزمالك السابق، الفريق التونسي منذ أبريل الماضي، وقاد الترجي للفوز بالثلاثية بعدما حقق الدوري والبطولة العربية من قبل.

وتفوق الترجي على ساقية الزيت في نهائي الكأس بنتيجة 23-27.

تتويج الترجي بكأس تونس يأتي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

وثأر الترجي من ساقية الزيت الذي توج على حسابه بلقب آخر نسختين من كأس تونس.

لتصبح تلك ثالث بطولة يحققها السبكي رفقة الأحمر والأصفر بعدما قاد الترجي للفوز بلقب البطولة العربية على حساب جمعية الحمامات التونسي للمرة السادسة في تاريخه، والدوري التونسي للمرة 34.

وكان باسم السبكي قاد فريق كرة اليد للزمالك قبل أن يترك منصبه ويتولى رئاسة قطاع كرة اليد في وقت لاحق.

ولا يعد السبكي أول مدرب مصري يخوض تجربة في تونس إذ سبقه ممدوح سليمان الذي توج بالكأس مع النجم الساحلي.

بالإضافة لأيمن صلاح الذي توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة مع الإفريقي، وعاصم حماد الذي ظفر مع نادي ساقية الزيت بالكأس.