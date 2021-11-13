كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 00:47

كتب : FilGoal

باسم السبكي - يد الترجي - الصورة من حساب الترجي

واصل باسم السبكي مدرب فريق الترجي لكرة اليد انتصاراته وقاد الفريق للتتويج بكأس تونس لكرة اليد.

ويقود السبكي مدرب الزمالك السابق، الفريق التونسي منذ أبريل الماضي، وقاد الترجي للفوز بالثلاثية بعدما حقق الدوري والبطولة العربية من قبل.

وتفوق الترجي على ساقية الزيت في نهائي الكأس بنتيجة 23-27.

أخبار متعلقة
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين كرة يد - الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويرتقى للوصافة.. والزمالك يسقط الطيران في دوري المحترفين كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13

تتويج الترجي بكأس تونس يأتي للمرة السابعة والعشرين في تاريخه.

وثأر الترجي من ساقية الزيت الذي توج على حسابه بلقب آخر نسختين من كأس تونس.

لتصبح تلك ثالث بطولة يحققها السبكي رفقة الأحمر والأصفر بعدما قاد الترجي للفوز بلقب البطولة العربية على حساب جمعية الحمامات التونسي للمرة السادسة في تاريخه، والدوري التونسي للمرة 34.

وكان باسم السبكي قاد فريق كرة اليد للزمالك قبل أن يترك منصبه ويتولى رئاسة قطاع كرة اليد في وقت لاحق.

ولا يعد السبكي أول مدرب مصري يخوض تجربة في تونس إذ سبقه ممدوح سليمان الذي توج بالكأس مع النجم الساحلي.

بالإضافة لأيمن صلاح الذي توج بلقب بطولة إفريقيا للأندية البطلة مع الإفريقي، وعاصم حماد الذي ظفر مع نادي ساقية الزيت بالكأس.

يد الترجي باسم السبكي كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13
أخر الأخبار
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس 17 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 27 دقيقة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين 40 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني 58 دقيقة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - الدنمارك تعزز التفوق بالعلامة الكاملة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل ساعة | تقرير في الجول
كيروش: الطقس أثر علينا.. وهذا ما حدث في الشجار مع لاعب أنجولا ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - إيطاليا تفرط في التأهل وتؤجل صراعها مع سويسرا للجولة الأخيرة ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح