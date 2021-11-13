كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 00:37

كتب : FilGoal

أحمد الأحمر مع الزمالك أمام الأهلي - كرة يد

عزز سبورتنج تصدره لترتيب دوري المحترفين لكرة اليد، بينما واصل الأهلي والزمالك المطاردة بعد نهاية الجولة 14.

FilGoal.com يعرض لكم الترتيب بعد نهاية الجولة 14 من المرحلة الأولى لدوري اليد للمحترفين.

أولا إليكم نتائج الجولة الـ 14 من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد:

أخبار متعلقة
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13 كرة يد - الأهلي يفوز على طلائع الجيش ويرتقى للوصافة.. والزمالك يسقط الطيران في دوري المحترفين كرة يد -كما انفرد في الجول.. فيزبريم يعلن ضم يحيى الدرع لمدة موسمين

ورفع سبورتنج رصيده بعد الفوز على الشمس إلى 39 نقطة من 13 مباراة وله مباراة مؤجلة.

وواصل الأهلي والزمالك المطاردة، فرفع الأهلي رصيده بعد الفوز على هليوليدو إلى 37 نقطة من 13 مباراة.

أما الزمالك فوصل للنقطة 36 من 12 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، ولم يعرف مثل سبورتنج طعم الهزيمة أو التعادل حتى الآن.

وواصل طلائع الجيش نتائجه المتراجعة، فتعادل وارتفع رصيده إلى 35 نقطة.

وتعادل سموحة مع هليوبليس وظل خامسا برصيد 32 نقطة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.

وتبدأ المرحلة الأولى من المسابقة بمشاركة 18 فريقا قبل أن يتم تقسيمهم في المرحلة الثانية على ثلاث مجموعات قبل الوصول للمرحلة الأخيرة لأفضل 4 فرق للتنافس على اللقب.

وجاء تقسيم المراحل كالآتي:

- المرحلة الأولى يشارك بها 18 فريقا في مجموعة واحدة بنظام دوري من دور واحد ويلعب كل فريق 17 مباراة ويضاف لها نتائج مرتبط 2002 و2004.

يتم ترتيب الفرق بعد إضافة النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط إذ يحصل أول دوري 2002 و2004 على 9 نقاط والثاني 8.5 والثالث 8 وهكذا حتى صاحب المركز الثامن عشر.

- المرحلة الثانية يتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات، الأولى تضم أول ستة فرق للمنافسة على التأهل للمرحلة الأخيرة.

بينما المجموعة الثانية تضم أصحاب الترتيب الفردي من السابع حتى السابع عشر أما المجموعة الثالثة فتضم أصحاب الترتيب الزوجي من الثامن إلى الثامن عشر.

وعقب نهاية المرحلة الثانية تضاف النقاط الاعتبارية من دوري المرتبط ويحل الفريق صاحب المركز الأول على 3 نقاط والثاني على 2.5 وهكذا.

- المرحلة الثالثة والختامية يصعد أول 4 أندية للعب دورتين مجمعتين لتحديد بطل الدوري، إذ يلعب كل فريق ست مباريات.

وبالتالي من المتوقع أن نشهد خمسة لقاءات قمة بين الأهلي والزمالك إذ يلتقي الفريقان في المرحلة الأولى بمباراة ثم مباراتين في الثانية وأخيرا مباراتين في مرحلة الحسم.

يد الأهلي يد الزمالك كرة يد دوري المحترفين لكرة اليد
نرشح لكم
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين كرة سلة - الاتحاد يفوز على سموحة ويقترب من نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13
أخر الأخبار
خوان براون يتولى تدريب لـ الإسماعيلي 46 دقيقة | الدوري المصري
كرة يد - محققا الثلاثية.. مدرب مصري يقود الترجي لحصد لقب كأس تونس ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14 ساعة | رياضات أخرى
كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين ساعة | رياضات أخرى
مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني ساعة | منتخب مصر
تصفيات المونديال - الدنمارك تعزز التفوق بالعلامة الكاملة ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال - متى يلعب منتخب مصر آخر مرحلة ومنافسه المحتمل 2 ساعة | تقرير في الجول
كيروش: الطقس أثر علينا.. وهذا ما حدث في الشجار مع لاعب أنجولا 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 أرنولد: هدفي في وست هام كان فكرة صلاح