كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 14

عزز سبورتنج تصدره لترتيب دوري المحترفين لكرة اليد، بينما واصل الأهلي والزمالك المطاردة بعد نهاية الجولة 14.

FilGoal.com يعرض لكم الترتيب بعد نهاية الجولة 14 من المرحلة الأولى لدوري اليد للمحترفين.

أولا إليكم نتائج الجولة الـ 14 من الدوري المصري للمحترفين لكرة اليد:

ورفع سبورتنج رصيده بعد الفوز على الشمس إلى 39 نقطة من 13 مباراة وله مباراة مؤجلة.

وواصل الأهلي والزمالك المطاردة، فرفع الأهلي رصيده بعد الفوز على هليوليدو إلى 37 نقطة من 13 مباراة.

أما الزمالك فوصل للنقطة 36 من 12 مباراة وله مباراتين مؤجلتين، ولم يعرف مثل سبورتنج طعم الهزيمة أو التعادل حتى الآن.

وواصل طلائع الجيش نتائجه المتراجعة، فتعادل وارتفع رصيده إلى 35 نقطة.

وتعادل سموحة مع هليوبليس وظل خامسا برصيد 32 نقطة.

ووفقا للوائح الاتحاد المصري: يحصد الفائز 3 نقاط، وفي حال التعادل يحصد كل فريق نقطتين، فيما يكتفي الخاسر بالحصول على نقطة واحدة.