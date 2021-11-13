كرة يد - الأهلي والزمالك ينتصران وسبورتنج يواصل تصدر دوري المحترفين
السبت، 13 نوفمبر 2021 - 00:24
كتب : FilGoal
واصل سبورتنج تصدره لـ دوري المحترفين لكرة اليد، وحقق الأهلي والزمالك انتصارات كبيرة في إطار الجولة الـ 14.
وفاز سبورتنج بنتيجة 41-31 على الشمس.
وواصل سبورتنج تصدره لجدول ترتيب الدوري بعد مرور 14 جولة بدون هزيمة ولديه مباراة مؤجلة.
وتعادل طلائع الجيش مع المعادي بنتيجة 29-29 وظل رابعا مبتعدا عن الصدارة.
وفاز الزمالك على الزهور بنتيجة 39-26، بعدما انتهى الشوط الأول بنتيجة 22-13 للأبيض.
وفاز الأهلي على هليوليدو بنتيجة 43-28 محافظا على المركز الثاني.
وإليكم نتائج الجولة الـ 14 من دوري اليد للمحترفين:
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