مدرب أنجولا: لو قلت ما حدث قبل المباراة لن تصدقوني

السبت، 13 نوفمبر 2021 - 00:06

كتب : FilGoal

مصر - أنجولا

شدد بيدرو جونسالفيس مدرب أنجولا أن فريقه قدم مباراة طيبة أمام مصر اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعادلت مصر مع أنجولا بنتيجة 2-2 لتضمن مقعدها في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وقال جونسالفيس عبر قناة أون تايم سبورتس:"أهنئ مصر على التأهل، تستحق ذلك، الفريق الأفضل في المجموعة والمرشح الأبرز. أداؤنا كان جيدا، كان علينا اللعب بهذا الشكل ليؤمن الناس بنا. لو قلت لك ما حدث قبل المباراة لن تصدقني".

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وواصل "كانت مباراة مهمة جدا لنا، على اللاعبين أن يؤمنوا بقدراتهم، أدوا بشكل طيب. لدي مشروع مع أنجولا لكني أريد موارد وظروفا جيدة. لعبنا ربما ضد أفضل فريق في إفريقيا".

واستمر "اليوم وجدتم جيلا جديدا من منتخب أنجولا. تأهل 5 فرق إفريقية فقط للمونديال أمر غير عادل، فهذه القارة مليئة بالمنتخبات القوية والجيدة، تستطيع تحقيق الكثير في المونديال".

وأردف "فرضنا أسلوبنا منذ بداية المباراة لكن بعد الهدف الثاني توقعنا ردة فعل من مصر التي ضغطت بقوة وقلصت الفارق في الشوط الأول وهذا أزاد الحافز لدى لاعبيها. المباراة كانت متكافئة حتى نهايتها".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

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