تصفيات المونديال - الدنمارك تعزز التفوق بالعلامة الكاملة

حقق منتخب الدنمارك الفوز على جزر الفارو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022.

سجل أندرياس سموف أولسين، وجاكوب لارسن، ويواكيم مايهيلي أهداف الدنامرك، بينما سجل كليمينل أولسن هدف جزر الفارو

تقدم أولسن للدنمارك في الدقيقة العاشرة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وعزز لارسين تقدم الدنمارك بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 63 بعدما تلقى تمريرة من يوسف بولسن داخل منطقة الجزاء ليسدد تسديدة يسارية في المرمى.

وقلص كليمينت أولسن النتيجة لجزر فاروه في الدقيقة الـ 89 برأسية مستغلا عرضية منجاكوب أندرسين.

وأنهى مايهيلي ثلاثية الدنمارك في الدقيقة الـ 93بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

وفي المباريات الأخرى في المجموعة حقق منتخب إسكتلندا الفوز على مولدوفا خارج أرضه بهدفين دون رد، كما حقق منتخب النمسا الفوز على إسرائيل بأربعة أهداف مقابل هدفين.

بتلك النتائج عزز الدنمارك صدارة المجموعة بوصوله للنقطة الـ 27 محققا العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته ضامنا التأهل لكأس العالم 2022 بشكل مباشر.

كما ضمن منتخب اسكتلندا التأهل للمحلق الأوروبي المؤهل لكأس العالم بعد ضمانه الحصول على المركز الثاني بالوصول للنقطة الـ 20 وبفارق سبع نثاط عن أقرب ملاحقيه مع تبقي مباراة واحدة.