كيروش: الطقس أثر علينا.. وهذا ما حدث في الشجار مع لاعب أنجولا

يرى كارلوس كيروش مدرب مصر أن الفريق تأثر بحرارة الطقس في أنجولا قبل مواجهة الأخيرة اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وتعادلت مصر مع أنجولا بنتيجة 2-2 لتضمن مقعدها في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

وقال البرتغالي عبر قناة أون تايم سبورتس:"غيرنا موقف الفريق في 3 مباريات، المهمة لم تنته بعد. أهنئ اللاعبين على ردة فعلهم الرائعة، قدموا أداء بطوليا بعد شوط أول صعب".

وأضاف "الرطوبة وحرارة الطقس عطلتا دخولنا المباراة، وهذا سبب البداية غير الجيدة. تأقلمنا بعد فترة، وعندما سيطرنا على وسط الملعب تغيرت الأمور وكنا قريبا من الفوز. مع قليل من الدقة كان بمقدورنا الفوز. رسالتي أن الأهم كيف تنهي المشوار وليس كيف تبدأه".

واستمر "من الآن إلى مارس (موعد المرحلة النهائية) أمامنا عمل كبير، لابد أن نركز على كأس العرب، فهي فرصة للدفع بلاعبين جدد. كأس إفريقيا علينا أن نحاول الفوز بها لأننا منتخب مصر، لكن الهدف الأول هو التأهل للمونديال. ولهذا تعاقد معي الاتحاد المصري لكرة القدم".

وأردف "منتخب مصر مفتوح للجميع، ليس له أبواب أو نوافذ، لا يوجد لاعب مكانه مضمون، هناك العديد من اللاعبين يحلمون بارتداء هذا القميص. الشجار؟ شيء طبيعي في كرة القدم، لاعب صغير من أنجولا تفوه بكلمات غير لائقة، لكن الأمر انتهى، أريد القول له إنني أدرب من قبل أن تولد".

وأتم "لابد للمصريين أن يكونوا سعداء بأداء الفريق اليوم، ليس سهلا تعويض فارق هدفين خارج ملعبك. عليهم أن يفتخروا بالفريق، لا يزال أمامنا الكثير".

وتأخر منتخب مصر بهدفين عند الدقيقة 36 لكنه قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمد النني.

ثم أدرك أكرم توفيق التعادل في الدقيقة 59 من الشوط الثاني.

وضمن الفراعنة تصدر ترتيب المجموعة السادسة من التصفيات بالوصول للنقطة 11.

ويستضيفون فريق الجابون يوم الثلاثاء في الجولة الأخيرة.

وسيلعب منتخب مصر المرحلة النهائية في مارس المقبل ضد فريق تحدده قرعة.

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