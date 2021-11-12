تصفيات كأس العالم - إنجلترا إلى قطر "عمليا" بهاتريك هاري كين

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:39

كتب : أحمد أباظة

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

سحق منتخب إنجلترا ضيفه ألبانيا بخمسة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لتصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

بدأ المنتخب الإنجليزي خماسيته برأسية من هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد في الدقيقة التاسعة بعد ركلة حرة من ريس جيمس ظهير تشيلسي.

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وفي الدقيقة 18 أرسل جوردان هندرسون قائد ليفربول الكرة إلى هاري كين نجم توتنام ليسجل الهدف الثاني في المرمى الخالي.

ثالث الأهداف أتى بتوقيع هندرسون في أسفل الزاوية اليمنى، حيث رد إليه كين الهدية بتمريرته الحاسمة في الدقيقة 28.

أما الهدف الرابع للأسود الثلاثة فسجله هاري كين أيضا بعد تمريرة من رحيم سترلينج جناح مانشستر سيتي.

أخيرا كان خامس الأهداف من نصيب كين أيضا ليكمل الهاتريك بارتقاء لركنية أرسلها فيل فودين لاعب وسط مانشتر سيتي.

النتيجة حسمت تأهل إنجلترا عمليا إلى كأس العالم، حيث يتصدر المجموعة التاسعة بـ23 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب بولندا، ويملك مباراة أخيرة ضد سان مارينو أحد أضعف منتخبات القارة، ويكفيه التعادل فقط، أو حتى الخسارة بفارق هدف شرط ألا يفوز منتخب بولندا في مباراته الأخيرة على المجر بفارق 5 أهداف.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب بولندا على مضيفه أندورا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث تعرض الأخير لنقصان عددي مباشر بطرد مهاجمه ريكارد فيرنانديز في الدقيقة الأولى.

بداية الرباعية أتت بهدف روبرت ليفاندوفسكي هداف بايرن ميونيخ في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة حاسمة من كاميل يوشفياك لاعب وسط دربي كاونتي الإنجليزي، الذي سجل بنفسه الهدف الثاني في الدقيقة 11 بصناعة بريميسلاف فرانكوفسكي لاعب وسط لينس الفرنسي.

وفي الدقيقة 45 سجل مارك فالس هدف أندورا الوحيد، فيما أضاف أركاديوش ميليك مهاجم مارسيليا الفرنسي الهدف الثالث بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي في الدقيقة 45+2.

أخيرا اختتم ليفاندوفسكي الرباعية في الدقيقة 73 بعد تمريرة من بيوتر زيلينسكي نجم وسط نابولي.

على الناحية الأخرى ضرب منتخب المجر ضيفه سان مارينو بأربعة أهداف دون رد سجلهم دومينيك سوبوسلاي "هدفين" في الدقيقتين 6 و83، ودانييل جازداج في الدقيقة 22 وبالينت فيشي في الدقيقة 88.

النتائج حسمت مقعد الملحق على الأقل لصالح بولندا في المركز الثاني بـ20 نقطة، فيما غادر كل من ألبانيا (15 نقطة) والمجر (14 نقطة) وأندورا (6 نقاط) وسان مارينو (صفر).

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