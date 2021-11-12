صلاح يحقق رقما لأول مرة منذ عامين مع منتخب مصر

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 23:25

كتب : عبد الرحمن فوزي

محمد صلاح - مصر وليبيا

وصل منتخب مصر للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد التعادل خارج ملعبه مع أنجولا بهدفين لكل فريق.

وشهدت المباراة صناعة محمد صلاح لهدفي منتخب مصر، والذي سجلهم كل من محمد النني وأكرم توفيق.

وتمكن صلاح من صناعة هدفين في مباراة واحدة أمام أنجولا، لتكون تلك هي المرة الرابعة خلال مسيرته مع منتخب مصر.

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وتمكن صلاح من صنع هدفين في مباراة واحدة مع منتخب مصر لأول مرة أمام تنزانيا تصفيات كأس أمم إفريقيا في 2015 والتي انتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف دون مقابل.

بينما كانت المرة الثانية أمام النيجر في تصفيات كأس أمم إفريقيا أيضا ولكن في 2018 والتي انتهت بفوز مصر بستة أهداف دون مقابل.

وكانت المرة الأخيرة التي تمكن فيها صلاح من صناعة هدفين في مباراة واحدة مع منتخب مصر في 16 يونيو 2019 في المباراة الودية أمام غينيا والتي انتهت بفوز مصر بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد.

صلاح وصل للمباراة رقم 72 بقميص منتخب مصر الأول، وتمكن خلالهم من تسجيل 43 هدف، وصناعة 24 هدفا آخرين.

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