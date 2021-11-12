لم الشمل يكتمل.. ألفيش يعود لـ برشلونة

"مرحبا بعودتك للمنزل " هكذا أعلن برشلونة التعاقد مع الظهير الأمين للفريق داني ألفيش في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

داني ألفيش النادي : ساو باولو برشلونة

وأشار برشلونة في بيان رسمي إلى أن ألفيش سيبدأ في خوض التدريبات مع الفريق الأول بداية من الأسبوع المقبل ولكنه لن يتمكن من المشاركة قبل بداية شهر يناير.

وفقا للتقارير فإن الظهير الأيمن صاحب الـ 38 عاما قد توصل لاتفاق مع إدارة برشلونة على التعاقد لنهاية الموسم مع خيار التمديد لموسم إضافي.

ويعد ألفيش هو أول صفقات برشلونة بعد التعاقد مع تشافي هيرنانديز كمدرب للفريق، والذي زامل ألفيش كلاعب خلال الفترة الذهبية لبرشلونة

كان ألفيش قد فسخ تعاقده مع ساو بولو البرازيلي بسبب خلاف مع إدارة النادي حول حقوق بيع الصور.

ومثل ألفيش برشلونة في الفترة ما بين 2008 حتى 2016، بعدما انضم قادما من صفوف إشبيلية.

وشارم ألفيش في 391 مباراة مع برشلونة، تمكن خلالهم من تسجيل 21 هدفا.

وساهم ألفيش في تتويج برشلونة بالدوري الإسباني في ست مناسبات، وكأس ملك إسبانيا أربع مرات ومثله للسوبر الإسباني.

كما ساهم في تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا في ثلاث مرات ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.