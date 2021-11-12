منتخب مصر يحقق رقما سلبيا للمرة الأولى منذ 7 سنوات

يمر منتخب مصر بشوط أول صعب ضد مضيفه منتخب أنجولا في خامس جولات المرحلة الثانية لتصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

يأتي ذلك حيث تقدم منتخب أنجولا بهدفين سجلهما هيلدر كوستا جناح فالنسيا الإسباني في الدقيقة 25 ومبالا نزولا مهاجم سبيتزيا الإيطالي من ركلة جزاء في الدقيقة 35، قبل أن يقلص محمد النني الفارق في الدقيقة 45+1.

هدف كوستا هو أول هدف يتلقاه منتخب مصر في الشوط الأول لمباراة رسمية منذ 3 أعوام حين كان تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري، تحديدا في السادس عشر من نوفمبر 2018 أمام منتخب تونس، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.

أتى هذا الهدف حين سجل نعيم سليتي في الدقيقة 13 بعد تمريرة حاسمة من فرجاني ساسي لاعب الزمالك السابق.

منتخب مصر نجح في تحقيق التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدف محمود حسن تريزيجيه، وأنهى المباراة فائزا 3-2 بعد هدفي أحمد المحمدي ومحمد صلاح وهدف تونسي ثان من سليتي.

على صعيد كافة المباريات الدولية آخر هدف تلقاه الفراعنة في الشوط الأول أتى تحت قيادة أجيري أيضا في مواجهة نيجيريا الودية في السادس والعشرين من مارس 2019 بتوقيع بول أونواتشو في الدقيقة الأولى، وانتهت المباراة بفوز النسور بهذا الهدف.

أما آخر مباراة رسمية أنهى منتخب مصر شوطها الأول متأخرا في النتيجة، فترجع إلى 7 أعوام مضت، تحديدا في الخامس عشر من نوفمبر 2014 أمام ضيفه السنغال، والذي فاز بهدف مامي ضيوف في الدقيقة الثامنة، في الجولة الخامسة لتصفيات كأس أمم إفريقيا 2015 تحت قيادة شوقي غريب.

أما آخر مرة يتلقى بها منتخب مصر هدفين قبل نهاية الشوط الأول، فأتت أمام السنغال أيضا ولكن في ضيافة الأخير، في الجولة الأولى للتصفيات ذاتها في الخامس من سبتمبر 2014، وسجل هدفي أسود التيرانجا مامي ضيوف في الدقيقة 17 وساديو ماني نجم ليفربول الحالي في الدقيقة 45+1.