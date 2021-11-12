تصفيات المونديال – اسكتلندا إلى الملحق بالفوز مولدوفا

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 21:16

كتب : عبد الرحمن فوزي

ناثان باتيرسون - إسكتلندا

ضمن منتخب اسكتلندا الوصول إلى ملحق تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم بعد الفوز على مولدوفا بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير.

سجل أهداف اسكتلندا كل من ناثان باتيرسون وتشي أدامز.

تقدم ناثان باتيرسون لاسكتلندا في الدقيقة الـ 38 بعد تبادل للكرة بينه وبين جون مجيني انتهى بتسديدة أرضية من باتيرسون من داخل منطقة الجزاء لتسكن المرمى.

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وفي الدقيقة الـ 65 عاد باتيرسون ليصنع الهدف الثاني بعد انطلاقه من الجانب الأيمن ليرسل عرضية داخل منطقة الجزاء أنهاها تشي أدامز في المرمى.

وشهدت المباراة تصدي كريج جوردون حارس اسكتلندا لركلة جزاء سددها فاديم راتا في الدقيقة الـ 82.

بذلك الفوز ضمن منتخب اسكتلندا الحصول على المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 20 نقطة بفارق سبع نقاط عن منتخب إسرائيل صاحب المركز الثالث والذي يتبقى له مباراتان فقط، ليضمن منتخب اسكتلندا المشاركة في ملحق أوروبا المؤهل لكأس العالم 2022.

بينما ضمن منتخب الدنمارك التأهل لكأس العالم بشكل مباشر بتصدره للمجموعة برصيد 24 نقطة.

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