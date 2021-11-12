تشكيل إنجلترا - كين وسترلينج في الأمام بحثا عن التأهل عمليا

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 21:01

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا والدنمارك - يورو 2020

أعلن جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ألبانيا ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل الأسود الثلاثة كالتالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

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خط الدفاع: كايل ووكر – هاري ماجواير – جون ستونز

خط الوسط: ريس جيمس – جوردان هندرسون – كالفن فيليبس – بن تشيلويل

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – رحيم سترلينج

ويعني فوز منتخب إنجلترا بهذه المباراة تأهله عمليا إلى كأس العالم حيث يتصدر المجموعة بـ20 نقطة، يليه منتخب بولندا بـ17 نقطة، ويملك مباراة أخيرة ضد سان مارينو سيكفيه بها التعادل دون النظر لنتائج بولندا.

إنجلترا سترلينج هاري كين تصفيات كأس العالم
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