تشكيل إيطاليا - إنسيني يقود الأزوري في الخطوة قبل الأخيرة نحو التأهل

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 20:56

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني مع إيطاليا أمام النمسا

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا عن تشكيل فريقه لمواجهة سويسرا ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وجاء تشكيل الأزوري كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

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خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو – لويناردو بونوتشي – فرانشيسكو أتشيربي – إيمرسون بالميري

خط الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي

خط الهجوم: فيديريكو كييزا – أندريا بيلوتي – لورنزو إنسيني

ويحتاج منتخب إيطاليا للفوز بهذه المباراة حيث يحتل صدارة المجموعة بـ14 بفارق الأهداف عن سويسرا، وفي تلك الحالة ستكفيه نقطة التعادل مع أيرلندا الشمالية في المباراة القادمة دون اللجوء إلى فارق الأهداف.

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