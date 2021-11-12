تقارير: ساوثجيت يستعد لتمديد تعاقده مع منتخب إنجلترا

كشفت صحيفة جارديان عن اقتراب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم من التوصل لاتفاق مع جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا لتمديد تعاقده.

وفقا لجارديان فأن المفاوضات بين المدرب والاتحاد تسير بشكل إيجابي وقد اقترب ساوثجين من التوقيع على عقد جديد حتى 2024.

كانت بعض التقارير أشارت إلى رغبة ساوثجيت في الاتجاه لتدريب الأندية ورغبة بعض الأندية الكبرى غي إنجلترا، ولكن وفقا لجارديا فإن ساوثجيت قد اقتنع بأنه يدرب أفضل اللاعبين في إنجلترا مع المنتخب.

وينتظر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم حسم موقف المنتخب في تصفيات كأس العالم قبل الإعلان رسميا عن تمديد تعاقد المدرب.

ويحتاج منتخب إنجلترا لأربع نقاط من مباراتين لضمان الوصول لكأس العالم رسميا.

وينتهي تعاقد ساوثجيت مع إنجلترا عقب نهاية كأس العالم 2022.

وتولى ساوثجيت مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا في 2015، وقاد منتخب إنجلترا لنهائي يورو 2020 والذي حصل فيه منتخب إنجلترا على المركز الثاني بعد الهزيمة من إيطاليا بركلات الترجيح.

كما قاد منتخب إنجلترا للوصول لنصف نهائي كأس العالم 2018، قبل الخروج بعد الهزيمة أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف واحد.

ويلتقي منتخب إنجلترا في التوقف الدولي الحالي مع كل من ألبانيا وسان مارينو في تصفيات كأس العالم.