تشكيل أنجولا - مهاجم فينتسيا وجناح البرتغال السابق يواجهون مصر

يقود مبالا نزولا مهاجم فينتسيا الإيطالي هجوم أنجولا لمواجهة مصر في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويخوض هيلدر كوستا جناح فالنسيا الإسباني أول مباراة رسمية له بقميص الغزلان، بعدما سبق له أن شارك وسجل بقميص البرتغال وديا من قبل في 2018.

ويتواجد فلاديميرو أستريلا لاعب وسط البنك الأهلي السابق في تشكيل الغزلان.

ويغيب أري بابل مهاجم الإسماعيلي السابق عن تشكيل أنجولا بسبب تراكم البطاقات.

ويأتي تشكيل أنجولا كالآتي:

حراسة المرمى: هوجو ماركيز

الدفاع: إيدي أفونسو - جوناثان بواتو – جاسبر كيالوندا - – كارنييرو أجوستو

الوسط: مانويل شاو - أستريلا

أمامهما: جيريمي بيلا - ماتيوس دا كوستا - هيلدر كوستا

الهجوم: مبالا نزولا

وانتهت حظوظ أنجولا في التأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال منذ الجولة الماضية.

ويحتاج منتخب مصر للفوز بأي نتيجة ليضمن تأهله إلى المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.