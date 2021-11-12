تصفيات المونديال - التعادل السلبي يحسم مباراة غينيا وغينيا بيساو

تعادل منتخب غينيا مع غينيا بيساو بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

المباراة لم تكن لتؤثر في سير المتأهل من المجموعة نظرا لضمان المغرب التأهل للدور النهائي من التصفيات، ولكن كانت أكثر كمباراة لتحديد المراكز.

لم تشهد المباراة العديد من الفرص ولكن السيطرة كانت نسبية لأصحاب الأرض، الذين صنعوا عددا من الفرص ولكنها لم تكن بالخطورة الكافية لتهديد مرمى غينيا بيساو.

بذلك التعادل ارتفع رصيد غينيا بيساو للنقطة الخامسة في المركز الثاني للمجموعة التاسعة، كما ارتفع رصيد غينيا للنقطة الرابعة في المركز الثالث.

ويأتي منتخب المغرب في صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الأخير بر صيد نقطتين قبل مباراته أمام المغرب.

ويتبقى لغينيا بيساو مباراة واحدة في دول المجموعات ستكون أمام السودان يوم الإثنين 15 نوفمبر.

بينما سيخرج منتخب غينيا لمواجهة المغرب في الجولة الأخيرة يوم الثلاثاء 16 نوفمبر.