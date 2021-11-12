رومانو: تمت.. داني ألفيش يعود إلى برشلونة

قال فابريزيو رومانو صحفي "سكاي سبورتس" إن عملية الاتفاق على عودة الظهير البرازيلي داني ألفيش إلى برشلونة قد تمت بنجاح في صفقة انتقال حر.

وبحسب رومانو فإن الصفقة الآن تنتظر فقط موافقة رابطة الليجا بصورة رسمية لإعلانها.

وأراد تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الجديد التعاقد مع ألفيش كأولى صفقاته لدعم صفوفه بصورة فورية، حيث فشل النادي الكتالوني منذ رحيله بصيف 2016 في تعويضه لوقت طويل.

وتعاقب اللاعبون على مركز الظهير الأيمن في كامب نو، من سيرجي روبرتو مرورا بالبرتغالي نيلسون سيميدو وإيمرسون رويال وأخيرا سيرجينو ديست، دون أن ينجح في التخلص من هذه الأزمة بصورة قاطعة.

وذكر رومانو أن الاتفاق تم على توقيع عقد مدته عام واحد بعد تواصل مباشر مع ممثلي ألفيش البالغ من العمر 38 عاما.

وتماما كما كان ألفيش أول صفقات بيب جوارديولا مدرب برشلونة الأسبق في الحقبة التاريخية الشهيرة بين عامي 2008 و2012، يقترب الظهير البرازيلي المخضرم من أن يصبح أولى صفقات تشافي أيضا.

وتعاقد برشلونة مع ألفيش في صيف 2008 قادما من إشبيلية، ليبقى مع النادي 8 سنوات ويتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات، ولقب الليجا 6 مرات قبل أن ينتقل إلى يوفنتوس، ومنه إلى باريس سان جيرمان وأخيرا ساو باولو الذي فسخ عقده معه مؤخرا على خلفية أزمة تخص المستحقات.

يذكر أن صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن ألفيش سيتقاضى أقل راتب في الفريق الأول لبرشلونة من أجل العودة ومساعدة النادي في ظروفه الاقتصادية الحالية.