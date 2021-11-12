تقرير: محاولة أخيرة.. مانشستر سيتي يستهدف إنقاذ كين من توتنام

يخطط مانشستر سيتي لإطلاق حملته الأخيرة للتعاقد مع هاري كين نجم توتنام هوتسبر في سوق الانتقالات الشتوية الذي يبدأ في شهر يناير القادم.

وبحسب روب داوسون مراسل "إي إس بي إن" في مانشستر، فإن النادي الأزرق السماوي يعتزم إعادة إحياء الصفقة التي فشلت في الصيف بسبب تمسك توتنام بخدمات هداف البريميرليج الموسم الماضي، وأكثر صانعي الأهداف به أيضا.

وينوي سيتي من هذه المحاولة جس نبض السبرز بشأن إمكانية إتمام الصفقة، خصوصا مع تراجع مستوى كين، الأمر الذي يمكن ربطه بما حدث في الصيف.

وكان كين يعتقد أنه يملك اتفاقا شفهيا مع الإدارة ببيعه عقب نهاية الموسم الماضي، إلا أن توتنام تمسك بلاعبه ورفض بيعه مرة أخرى، على أمل الحصول على انطلاقة تنافسية عقب إقالة المدرب جوزيه مورينيو وتعيين نونو إسبريتو سانتو بدلا منه.

لم تسر الأمور على النحو المتوقع، واضطر توتنام لإقالة سانتو في نهاية المطاف والتعاقد مع الإيطالي أنطونيو كونتي بدلا منه، والذي قاد الفريق في مباراتين حتى الآن، حيث فاز السبرز على فيتيسه الهولندي 3-2 في دوري المؤتمر، ثم تعادل سلبيا مع إيفرتون في البريميرليج.

يذكر أن قائمة مانشستر سيتي لا تملك رأس حربة حتى الآن، وكان من المنتظر أن يملأ كين هذا الفراغ، وبعد فشل الصفقة حاول سيتي التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس آنذاك، إلا أن الأخير فضل العودة للغريم مانشستر يونايتد.