آس: على خطى فينيسيوس ورودريجو.. ريال مدريد يطارد جوهرة برازيلية أخرى

يواصل ريال مدريد تنقيبه عن المواهب في الملاعب البرازيلية، في نهج ثابت أيدته تعاقدات مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، والآن يضع أنظاره على لويز هنريكي الجناح الأيمن لفريق فلومينينسي.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، حيث ينوي الميرينجي ضم الجناح البالغ من العمر 20 عاما في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير لصفوف فريقه الثاني "كاستيا" في النصف الثاني من الموسم.

ويخطط ريال مدريد لإجراء الصفقة على سبيل الإعارة، من أجل تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان هنريكي سيناسب الفريق الأول، الأمر الذي يتيح له شراء اللاعب إن سارت الأمور بالشكل الصحيح، وفي الوقت ذاته يترك المزيد من الخيارات المناسبة للنادي واللاعب إن فشلت الصفقة.

ويلعب لويز هنريكي في جميع مراكز الخط الأمامي، حيث يعتبر الجناح الأيمن هو مركزه المفضل، إذ يعتاد منه على دخول العمق والتسديد بقدمه اليسرى الأفضل.

وأظهر هنريكي حتى الآن قدرات مميزة في المرتدات بفضل سرعته وقدراته الجيدة على التحكم والمراوغة.

وحتى الآن سجل الجناح الشاب 5 أهداف وصنع 4 مع الفريق خلال الموسم الحالي، حيث يبدأ المباريات بصورة معتادة رغم سنه، إذ لعب 2658 دقيقة في 48 مباراة، كما تم استدعاؤه مرة لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما.

يذكر أن فريق مدريد الثاني "كاستيا" الذي يقوده أسطورة الملكي راؤول جونزاليس، لعب 11 مباراة وفاز بـ4 فقط وخسر 5، مما يفتح الباب أمام تدعيمه لتحسين النتائج من ناحية وللتجهيز للفريق الأول من الناحية الأخرى والأهم.