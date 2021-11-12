آس: على خطى فينيسيوس ورودريجو.. ريال مدريد يطارد جوهرة برازيلية أخرى

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:25

كتب : أحمد أباظة

لويز هنريكي جناح فلومينينزي

يواصل ريال مدريد تنقيبه عن المواهب في الملاعب البرازيلية، في نهج ثابت أيدته تعاقدات مثل فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس، والآن يضع أنظاره على لويز هنريكي الجناح الأيمن لفريق فلومينينسي.

يأتي ذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية، حيث ينوي الميرينجي ضم الجناح البالغ من العمر 20 عاما في فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير لصفوف فريقه الثاني "كاستيا" في النصف الثاني من الموسم.

ويخطط ريال مدريد لإجراء الصفقة على سبيل الإعارة، من أجل تقييم الوضع وتحديد ما إذا كان هنريكي سيناسب الفريق الأول، الأمر الذي يتيح له شراء اللاعب إن سارت الأمور بالشكل الصحيح، وفي الوقت ذاته يترك المزيد من الخيارات المناسبة للنادي واللاعب إن فشلت الصفقة.

أخبار متعلقة
لاعب سان جيرمان السابق: مبابي سيكون في مدريد جوليان ألفاريز.. عنكبوت ريفر بليت الذي فشل انتقاله لـ ريال مدريد "على طريقة ميسي" آس: ريال مدريد لا يزال يريد روديجر

ويلعب لويز هنريكي في جميع مراكز الخط الأمامي، حيث يعتبر الجناح الأيمن هو مركزه المفضل، إذ يعتاد منه على دخول العمق والتسديد بقدمه اليسرى الأفضل.

وأظهر هنريكي حتى الآن قدرات مميزة في المرتدات بفضل سرعته وقدراته الجيدة على التحكم والمراوغة.

وحتى الآن سجل الجناح الشاب 5 أهداف وصنع 4 مع الفريق خلال الموسم الحالي، حيث يبدأ المباريات بصورة معتادة رغم سنه، إذ لعب 2658 دقيقة في 48 مباراة، كما تم استدعاؤه مرة لمنتخب البرازيل تحت 20 عاما.

يذكر أن فريق مدريد الثاني "كاستيا" الذي يقوده أسطورة الملكي راؤول جونزاليس، لعب 11 مباراة وفاز بـ4 فقط وخسر 5، مما يفتح الباب أمام تدعيمه لتحسين النتائج من ناحية وللتجهيز للفريق الأول من الناحية الأخرى والأهم.

لويز هنريكي ريال مدريد فينيسيوس رودريجو
نرشح لكم
رومانو: تمت.. داني ألفيش يعود إلى برشلونة تقرير: محاولة أخيرة.. مانشستر سيتي يستهدف إنقاذ كين من توتنام آس: على خطى فينيسيوس ورودريجو.. ريال مدريد يطارد جوهرة برازيلية أخرى تقرير: ميلان يسعى لتمديد عقود ثلاثي الفريق تقرير - بأمر كونتي.. دربي لندني للحصول على جناح يوفنتوس ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر
أخر الأخبار
رومانو: تمت.. داني ألفيش يعود إلى برشلونة دقيقة | ميركاتو
كرة سلة - الأهلي يتفوق على الجزيرة في نصف نهائي دوري المرتبط 10 دقيقة | رياضات أخرى
تقرير: محاولة أخيرة.. مانشستر سيتي يستهدف إنقاذ كين من توتنام 14 دقيقة | ميركاتو
الدرجة الثانية - ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة 26 دقيقة | الدرجة الثانية
آس: على خطى فينيسيوس ورودريجو.. ريال مدريد يطارد جوهرة برازيلية أخرى 30 دقيقة | ميركاتو
رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي خلال جولته الانتخابية في فرع مدينة نصر 31 دقيقة | مصر
الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة 31 دقيقة | الدرجة الثانية
تشكيل مصر - أيمن أشرف ومحمد شريف ومصطفى يواجهون أنجولا 39 دقيقة | تصفيات كأس العالم
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك 4 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي