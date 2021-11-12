رسالة من الخطيب لأعضاء الأهلي خلال جولته الانتخابية في فرع مدينة نصر

قام أعضاء قائمة محمود الخطيب المرشحة لمجلس إدارة الأهلي صباح اليوم الجمعة بجولة داخل فرع النادي في مدينة نصر.

وحرص أعضاء الجمعية العمومية على الالتفاف حول الخطيب وأعضاء قائمته والترحيب بهم وذلك بعد صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في فرع مدينة نصر، وفقا لما ذكره موقع النادي.

وتحدث الخطيب خلال زيارته مع أعضاء الجمعية العمومية حول محاور برنامجه الانتخابي وحول ضرورة الحضور للانتخابات لاختيار مجلس جديد يقود النادي خلال السنوات الأربع المقبلة.

وشرح الخطيب لأعضاء وعضوات النادي بفرع مدينة نصر أهمية انتخاب القائمة بالكامل، وما يحققه ذلك من تجانس ينعكس بصورة إيجابية على أداء المجلس بشكل عام، مشددا على ثقته في حرص أعضاء الأهلي على استقرار النادي ومجلس الإدارة المقبل.

وشدد على أن القائمة تضم أسماء جديرة بالثقة بما تمتلكه من تاريخ وعطاء لسنوات طويلة، خاصة أنها تحظى بدعم لجنة حكماء النادي ورموزه من أجل تنفيذ برنامج مميز يحتاج إلى تواجد كل أعضاء القائمة بالكامل لتنفيذه على أرض الواقع.

وتضم قائمة الخطيب كلا من العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن كل من محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف.

وتقام انتخابات الأهلي لاختيار مجلس الإدارة الجديد يوم 26 نوفمبر الجاري.