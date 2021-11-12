الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة بعد الجولة السابعة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:23

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - القاهرة

ارتقى الداخلية بشكل مؤقت لصدارة ترتيب مجموعة القاهرة بنفس رصيد زد بصدارة في دوري الدرجة الثانية.

وفاز الداخلية على بنها بهدفين دون رد سجلهما أحمد كمال ومحمود حكيم وتم طرد عمرو عبد المجيد حارس بنها.

فيما لم يخض زد بعد مباراته اليوم في الجولة ذاتها.

وجاءت نتائج الجولة السابعة من المجموعة على النحو التالي:

وإليكم ترتيب مجموعة القاهرة بعد نهاية الجولة السابعة:

الداخلية زد مجموعة القاهرة الدرجة الثانية
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