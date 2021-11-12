تشكيل مصر - أيمن أشرف ومحمد شريف ومصطفى يواجهون أنجولا

أعلن منتخب مصر تشكيله لمواجهة مضيفته أنجولا اليوم الجمعة في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويشغل أيمن أشرف مركز المدافع بجوار أحمد حجازي بينما يستمر أكرم توفيق في مركز الظهير الأيمن.

ويلعب محمد شريف جناحا أيسر بينما يقود مصطفى محمد الهجوم.

وجاء التشكيل:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتوح - أيمن أشرف - أحمد حجازي - أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية - محمد النني

في الوسط الهجومي: محمد شريف - عبد الله السعيد - محمد صلاح

في الهجوم: مصطفى محمد

البدلاء: محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمد مجدي "أفشة" - حمدي فتحي - محمود علاء - إمام عاشور - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد ياسين - أحمد ريان - مروان حمدي - مصطفى فتحي

وفوز منتخب مصر سيضمن له التأهل للمرحلة النهائية من التصفيات في ظل تصدره لترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط.

بينما تتذيل أنجولا ترتيب المجموعة ورصيدها 3 نقاط.

وتلعب ليبيا حاليا ضد مضيفتها الجابون وللأولى 6 نقاط مقابل 4 للأخيرة.

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة أون تايم سبورتس 1.