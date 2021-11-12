استعدادا لمواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 19:02
كتب : ياسر الشريف
تعادل الإسماعيلي مع طلائع الجيش بدون أهداف في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم –الجمعة- على استاد الإسماعيلية الرئيسي.
ويأتي ذلك في إطار استعدادات الدراويش لمواجهة الزمالك في التاسع عشر من نوفمبر الجاري بعد نهاية التوقف الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري المصري الممتاز.
وطغى على هذه التجربة الودية طابع من المنافسة والحماس بين لاعبي الفريقين حيث كانت أشبه بالرسمية.
وخاض الفريقان ودية أخرى أمس انتهت بفوز طلائع الجيش بهدفين دون رد.
وتابع مجلس إدارة النادي الجديد برئاسة يحيى الكومي أحداث المباراة من المدرجات، كما حضرتها اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصري وعضوية محمود حسن وأشرف خضر.
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