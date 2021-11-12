مران الزمالك - جلسة بين كارتيرون واللاعبين.. وراحة لـ زيزو

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 18:48

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - زيزو

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق مساء الجمعة بعد حصولهم على راحة لمدة 6 أيام.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية وإطالات وحرص كارتيرون على تحفيزهم استعدادا للمباريات المقبلة.

وحصل أحمد سيد "زيزو" على راحة من التدريبات الجماعية بإذن من الجهاز الفني، بينما أدى حازم إمام ورزاق سيسيه تدريبات تأهيلية.

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وخصص الجهاز الفني فقرة للتدريبات البدنية وركض اللاعبون حول ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وحرص الجهاز على إجراء قياسات بدنية للاعبين خلال المران، وركز كارتيرون على رفع الحمل البدني دون إجراء تقسيمة.

وتدرب الفريق دون سداسي منتخب مصر، محمد أبو جبل وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وإمام عاشور ومصطفى فتحي، ودون أيضا حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري اللذين انضما لمعسكر منتخب تونس.

وغاب أيضا أشرف بنشرقي بسبب وجوده في معسكر منتخب المغرب.

ويحل الزمالك ضيفا على الإسماعيلي في 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الفريق المركز الخامس في ترتيب الدوري ورصيده 6 نقاط.

الزمالك
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