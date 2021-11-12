بسحقها لجيبوتي.. الجزائر تتجاوز الأرجنتين محققة رابع أفضل مسيرة لا هزيمة لمنتخب عبر التاريخ

واصل محاربو الصحراء إطاحتهم بالمنافسين واحدا تلو الآخر وباتوا على بعد خطوة من التأهل للمرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بعد سحق مضيفتهم جيبوتي برباعية دون رد اليوم الجمعة.

بات منتخب الجزائر في حاجة للتعادل يوم الإثنين أمام مضيفته بوركينا فاسو ليعبر للمرحلة النهائية.

وهي المباراة التي يأمل فيها رجال المدرب جمال بلماضي مواصلة مسيرة اللاهزيمة التي بلغت الآن 32 مباراة، في كل المباريات سواء رسمية أو ودية مدرجة ضمن أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

منذ خسارة الفريق أمام مضيفته بنين بهدف في أكتوبر 2018 في تصفيات كأس إفريقيا لم يقدر أحد على الجزائر.

حققت 24 فوزا وتعادلت 8 مرات، خلال هذه المسيرة المذهلة توجت بكأس إفريقيا للمرة الثانية في تاريخها حين رفعت الكأس في استاد القاهرة بالفوز على السنغال في يوليو 2019.

وتخطت الجزائر رقم الأرجنتين الذي حققته بين عامي 1991 و1993، بتجنب الهزيمة في 31 مباراة.

وباتت الرابع في ترتيب المنتخبات صاحبة أطول مسيرة لا هزيمة عبر التاريخ.

تسبقها إسبانيا، 35 مباراة بين عامي 2007 و2009، والبرازيل، 35 مباراة بين عامي 1993 و1996.

بينما على القمة منتخب إيطاليا بـ37 مباراة بين عامي 2018 و2021.

ويستطيع منتخب الجزائر كسر رقم إيطاليا بطلة أوروبا إذا بلغ المرحلة النهائية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأن يصل نصف نهائي كأس إفريقيا 2022 دون أن يتعرض لهزيمة في دور المجموعات.

وقتها سيصل منتخب الجزائر إلى 38 مباراة دون هزيمة ليحقق رقما قياسيا عالميا.