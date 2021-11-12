تصفيات المونديال - الجزائر تقترب من المرحلة النهائية بسحق جيبوتي برباعية في القاهرة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 17:06

كتب : FilGoal

إسلام سليمان - الجزائر

اقترب منتخب الجزائر من التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بسحق مضيفته جيبوتي برباعية دون رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة.

ورفع بطل إفريقيا رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مبتعدا بنقطتين عن الوصيف فريق بوركينا فاسو.

وحققت الجزائر فوزها الثالث تواليا في التصفيات بأهداف يوسف بلايلي وسعيد بن رحمة وسفيان فيجولي وإسلام سليماني في الدقائق 29 و40 و42 و87 على الترتيب.

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واستفاد رجال المدرب جمال بلماضي من تعثر بوركينا فاسو بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفتها النيجر في ملعب مراكش بالمغرب.

تقدم يوسف أومارو للضيوف في الدقيقة 34 بركلة جزاء قبل أن يعادل إيسوفو دايو النتيجة لبوركينا فاسو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء أيضا.

وباتت الجزائر في حاجة للتعادل يوم الإثنين أمام ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات لتتأهل للمرحلة النهائية.

بينما لابد لبوركينا فاسو أن تفوز في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وفي لقاء آخر بالجولة الأخيرة ستلعب النيجر ضد جيبوتي وفقد الفريقان الأمل في التأهل.

وشاركت الجزائر في المونديال أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 وكانت نتيجتها الأفضل قبل 7 سنوات في مونديال البرازيل حين خسرت في الوقت الإضافي للدور ثمن النهائي أمام ألمانيا البطلة لاحقا.

بينما تبحث بوركينا فاسو عن التأهل لأول مرة لكأس العالم.

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 فرق ضد 5 ويتأهل الفائزون لمونديال قطر.

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