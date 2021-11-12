تصفيات المونديال - الجزائر تقترب من المرحلة النهائية بسحق جيبوتي برباعية في القاهرة

اقترب منتخب الجزائر من التأهل للمرحلة النهائية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بسحق مضيفته جيبوتي برباعية دون رد اليوم الجمعة في استاد القاهرة.

ورفع بطل إفريقيا رصيده إلى 13 نقطة لينفرد بصدارة المجموعة الأولى مبتعدا بنقطتين عن الوصيف فريق بوركينا فاسو.

وحققت الجزائر فوزها الثالث تواليا في التصفيات بأهداف يوسف بلايلي وسعيد بن رحمة وسفيان فيجولي وإسلام سليماني في الدقائق 29 و40 و42 و87 على الترتيب.

واستفاد رجال المدرب جمال بلماضي من تعثر بوركينا فاسو بالتعادل بهدف لمثله أمام ضيفتها النيجر في ملعب مراكش بالمغرب.

Benrahma goal with #Algeria هدف بن رحمة مع منتخب الجزائر 🇩🇿 pic.twitter.com/eTxDW8Xi4v — OnLy OnE 🇩🇿 ZSJL 💎 (@jack20876899) November 12, 2021

⚽️🔥🇩🇿 هدف سفيان فغولي مع منتخب الجزائر في مرمى جيبوتي 🇩🇯 ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.#Feghouli #Galatasaray #الجزائر pic.twitter.com/KRhGDpqXsp — أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) November 12, 2021

تقدم يوسف أومارو للضيوف في الدقيقة 34 بركلة جزاء قبل أن يعادل إيسوفو دايو النتيجة لبوركينا فاسو في الدقيقة 55 من ركلة جزاء أيضا.

وباتت الجزائر في حاجة للتعادل يوم الإثنين أمام ضيفتها بوركينا فاسو في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية للتصفيات لتتأهل للمرحلة النهائية.

بينما لابد لبوركينا فاسو أن تفوز في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وفي لقاء آخر بالجولة الأخيرة ستلعب النيجر ضد جيبوتي وفقد الفريقان الأمل في التأهل.

وشاركت الجزائر في المونديال أعوام 1982 و1986 و2010 و2014 وكانت نتيجتها الأفضل قبل 7 سنوات في مونديال البرازيل حين خسرت في الوقت الإضافي للدور ثمن النهائي أمام ألمانيا البطلة لاحقا.

بينما تبحث بوركينا فاسو عن التأهل لأول مرة لكأس العالم.

وتأهلت منتخبات السنغال والمغرب ومالي إلى المرحلة النهائية من التصفيات التي تلعب فيها 5 فرق ضد 5 ويتأهل الفائزون لمونديال قطر.