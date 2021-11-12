تقرير: ميلان يسعى لتمديد عقود ثلاثي الفريق

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 16:43

كتب : عمر خالد

ميلان يتعادل أمام بورتو

يجري نادي ميلان الإيطالي محادثات لتمديد عقود ثلاثي الفريق من ثيو هيرنانديز وإسماعيل بن ناصر ورافائيل لياو، مما يكلف خزينة النادي 80 مليون يورو.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن ميلان في عجلة من أمره لتمديد عقود اللاعبين الثلاثة والتي ستنتهي في عام 2024، حيث يرغب النادي في أن يوقع اللاعبين على عقود حتى عام 2026.

ومن الممكن أن يرتفع عقد اللاعب الفرنسي ثيو هيرناندز إلى 4 مليون يورو سنويا، حيث أنه حاليا يتقاضى 1.5 مليون يورو سنويا.

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بينما يمكن أن يرتفع راتب لياو إلى 3 ملايين يورو في السنة بعد أن كان 1.4 مليون يورو.

وفقا لتقرير فوتبول إيطاليا فإن فاتورة أجور ميلان ستزيد بمقدار 80 مليون يورو قبل الضرائب بمجرد تمديد الثلاثي مع النادي.

يذكر أن ميلان يحتل المركز الثاني برصيد 32 نقطة خلف نابولي المتصدر بنفس رصيد النقاط ولكن بفارق الأهداف.

ميلان الدوري الإيطالي
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