المنتخب يقرر عدم اصطحاب وائل جمعة لملعب مواجهة أنجولا.. وسلبية مسحة كل اللاعبين

فضل الجهاز الطبي لمنتخب مصر عدم اصطحاب وائل جمعة مدير المنتخب لملعب مواجهة أنجولا كإجراء احترازي رغم سلبية مسحته.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا اليوم الجمعة أشار فيه إلى أن جمعة أجرى ثلاث مسحات الأسبوع الماضي جاءت نتيجتها سلبية.

لكن المسحة التي أجريت أمس الخميس وجاءت نتائجها اليوم أظهرت إيجابية عينته.

وبعد إجراء مسحة إعادة جاءت سلبية للجميع بمن فيهم وائل جمعة.

ولكن فضل الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش والطبي بقيادة محمد أبو العلا واستطلاع رأي أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة عدم اصطحاب جمعة للمباراة لضمان سلامة الجميع.

ويحل منتخب مصر ضيفا على أنجولا اليوم في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

فيما يأتي منتخب الجابون ثالثا بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بنقطة وحيدة.