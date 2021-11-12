سبورت: تشافي قال نعم لعودة ألفيش إلى برشلونة.. وموعد الإعلان عن الصفقة

مازال الحديث حول إمكانية عودة داني ألفيش إلى صفوف برشلونة مثيرا للجدل.

داني ألفيش النادي : ساو باولو برشلونة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أعطى الضوء الأخضر للإدارة لإعادة ألفيش.

وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة الأسبوع المقبل ليصبح أولى صفقات المدرب الجديد لبرشلونة.

وكان ألفيش فسخ تعاقده مع نادي ساو باولو البرازيلي بعد خلاف حول حقوق بيع الصور الخاصة باللاعب.

اللاعب صاحب الـ38 عاما ارتدى قميص برشلونة من عام 2008 وحتى 2016.

وتوج اللاعب البرازيلي مع البلوجرانا بالدوري الإسباني ست مرات وكأس الملك أربع مرات ومثله للسوبر الإسباني.

كما ظفر بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات ومثلهم لكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.