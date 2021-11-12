تشافي يختار أفضل 4 لاعبين زاملهم في برشلونة "ليس من بينهم ميسي"
الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 14:57
كتب : عمر خالد
اختار تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة أفضل 4 لاعبين زاملهم في الملاعب عندما كان يلعب مع البلوجرانا.
وقال تشافي في لقاء مع تليفزيون النادي الرسمي إنه اختار فيكتور فالديز في حراسة المرمى.
كما اختار المدير الفني لبرشلونة كارلوس بويول في خط الدفاع كأفضل من زامله في هذا المركز عندما كان لاعبا.
واختار كلا من أندريس إنييستا في خط الوسط، وفي خط الهجوم اختار الكاميروني صامويل إيتو.
وعن سبب عدم اختياره لليونيل ميسي قال تشافي: "كنت سأختار ميسي، ولكنه مازال متواجدا في ملاعب كرة القدم ويكمل مسيرته".
يذكر أن برشلونة أعلن التعاقد مع تشافي هيرنانديز لتولي الإدارة الفنية للفريق الكتالوني خلفا للمدير الفني الهولندي رونالد كومان، نتيجة للنتائج السئية مع الفريق في الفترة الحالية.
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