لاعب سان جيرمان السابق: مبابي سيكون في مدريد

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 14:28

كتب : عمر خالد

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان - لايبزج - دوري أبطال أوروبا

شدد خيسي رودريجيز لاعب لاس بالماس، وباريس سان جيرمان وريال مدريد السابق، أن الفرنسي كليان مبابي سيلعب في صفوف الفريق الملكي.

وقال خيسي في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أخبرني مبابي أنه سيلعب لريال مدريد يوما ما، لم أكن أعرف ما إذا كان ذلك في غضون عام أو عامين أو ثلاثة أعوام".

وأضاف "الأمر معقد بعض الشيء ولكن في نهاية المطاف في عالم كرة القدم يأتي شيء جديد كل يوم ، شيء يفاجئك".

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وتابع " سينتهي الأمر باللعب لمدريد أنا متأكد، لا أعرف ما إذا كان الآن أو الموسم المقبل ".

يذكر أن خيسي انتقل من ريال مدريد إلى سان جيرمان عام 2016، ولكن مسيرته مع الفريق الفرنسي لم تشهد النجاح.

كما يذكر أن عقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي ينتهي في يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في يناير القادم.

كليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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