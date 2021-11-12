إنييستا: أريد العودة إلى برشلونة

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 13:27

كتب : عمر خالد

إنييستا

أعرب أندريس إنييستا لاعب برشلونة السابق عن رغبته في العودة إلى ناديه في المستقبل.

أندرس إنييستا

النادي : فيسيل كوبي

برشلونة

وقال إنييستا في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "لا أعرف ما الذي سيحدث في المستقبل، أود العودة إلى برشلونة في مرحلة ما من حياتي، لا أعرف في أي منصب".

وأضاف "أريد مساعدة برشلونة بطريقة أخرى، لكن لا أحد يعرف المستقبل القريب".

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وتابع " مازلت مصدوما من رؤية ميسي في باريس سان جيرمان، لقد شعرت بالحزن للغاية لأنه لم يبقى في برشلونة، لكنها سنة الحياة".

وأشار " من الصعب أن أقول رأيي وأنا بعيد، ولكن متأكد من أن النادي فعل كل ما في وسعه لاستمرار ميسي، لا أعتقد أن النادي رغب في ذلك أن يحدث، هم فقط يعرفون ما حدث".

وعن تدريب تشافي لبرشلونة أوضح إنييستا "تشافي هو المرشح المثالي لتدريب برشلونة لأنه يتمتع بشخصية قوية، إنه يعرف كيف سيقود الفريق، لقد كان قائدا لبرشلونة والمنتخب الوطني وقد عاش جميع أنواع المواقف، إنه يعرف كيف يتعامل مع كل شيء".

واستطرد "أنا لا أرى شيئا سلبيا في هذا، على العكس تماما، عندما تكون بجوار شخص يشعر بهذا التقارب والالتزام، فإنك تقدم أفضل نسخة لديك".

وعن المستوى الذى وصل إليه الفريق في الفترة الحالية قال إنييستا: "أشعر بالحزن من رؤية برشلونة على هذا النحو، إذا لم تسر الأمور على ما يرام، فهذا ليس جيدا، أشاهد زملائي السابقين يعانون، والأشخاص الجدد الذين لا يستطيعون العثور على نتائج، والجماهير من الواضح أن هذا مؤلم".

وراهن إنييستا على شباب برشلونة موضحا "أنا أراهن على جميع الشباب ويجب علينا أن نصبر عليهم وألا نضع على عاتقهم المسؤولية التي تضرهم، هذا هو المفتاح لحاضرهم ومستقبلهم، يجب أن يرافقوا الفريق، عليك أن تنمو مع الوقت والفرص بشكل طبيعي".

أندريس إنيستا برشلونة
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