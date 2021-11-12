مران الأهلي – تصعيد حارس مرمى.. وتحديد موعد انطلاق ودية منية سمنود

صعد الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني اليوم الجمعة في مران الفريق الحارس الشاب محمد أشرف "كوتو".

وقاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية للثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وكوتو.

وحدد الجهاز الفني للأهلي الواحدة ظهر غد السبت موعدا لانطلاق ودية منية سمنود.

ويستعد الأهلي للقاء المقاولون العرب في الـ19 من شهر نوفمبر الجاري في رابع جولات الدوري.

ويتصدر الأهلي جدول الترتيب بتسع نقاط بفارق الأهداف عن ملاحقه بيراميدز.