رئيس بايرن: أموال سيتي وباريس غير كافية للفوز بدوري الأبطال.. والخليفي حصل على أمواله كهدية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 11:52

كتب : FilGoal

أولي هونيس‎

شن أولي هونيس رئيس بايرن ميونيخ هجوما لاذعا على ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان مؤكدا أن أموالهما ليست كافية لحصد لقب دوري أبطال أوروبا.

وقال رئيس بايرن لبودكاست "11 ليبن" عن النادي الإنجليزي والفرنسي: "لم يفوزا بأي شيء، لا شيء على الإطلاق، ل يملك الناديان لقب لدوري أبطال أوروبا".

وأكمل "أموالكم البغيضة ليست كافية".

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وعن الفارق بينه وبين ناصر الخليفي مالك سان جيرمان قال: "الفارق هو أنني عملت بجد من أجل اكتساب الأموال بينهما هو حصل عليها كهدية".

وأكمل "سيخسر باريس ضدنا مرة أخرى، ليس دائما ولكن من وقت لآخر وهذا يجب أن يكون هدفنا، عندما نهزمهم أكون سعيدا حقا".

وعن هل الخليفي هو أولي هونيس كرة القدم قال: "لا أعتقد ذلك، ولا أعلم مدى حبه لكرة القدم".

وأتم هونيس "في باريس يتم التخطيط لعام واحد ولا يعملون للمستقبل هذه من وجهة نظري الاقتصادية".

أولي هونيس بايرن ميونيخ سان جيرمان مانشستر سيتي
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