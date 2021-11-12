تقرير: أجويرو مهدد بالاعتزال

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 11:39

كتب : عمر خالد

كون أجويرو - برشلونة

تلقى سيرجيو أجويرو مهاجم برشلونة ومنتخب الأرجنتين أنباء سيئة إذ أن المشاكل التي يعاني منها في القلب قد تجبره على الاعتزال.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو كاتلونيا" الإسبانية فإن أجويرو مازال يواجه مشاكل في قلبه.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن بعض الفحوصات التي أجراها أجويرو أتت نتائجها سلبية.

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وأشارت الإذاعة إلى أنه بسبب تلك الفحوصات والنتائج السلبية قد يضطر أجويرو إلى الإعتزال وعدم لعب كرة القدم مرة أخرى بسبب مشاكل القلب.

وكان برشلونة نقل نجمه أجويرو إلى المستشفى للخضوع إلى فحوصات طبية إثر إصابته في مباراة ألافيس بالدوري الإسباني.

وشارك أجويرو للمرة الأولى كأساسي منذ انضمامه إلى برشلونة هذا الموسم، غير أن مشاركته لم تمتد سوى لـ41 دقيقة ثم استُبدل للإصابة.

ووفقًا للصحف الإسبانية، فإن الدولي الأرجنتيني قد شعر بالدوار بعد قفزة مع مدافع ألافيس.

وأثبتت الفحوصات الطبية إلى وجود عدم انتظام في ضربات القلب.

يذكر أن أجويرو انضم إلى برشلونة قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل مجاني في الانتقالات الصيفية الماضية.

سيرجيو أجويرو برشلونة الدوري الإسباني
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