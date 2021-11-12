التشكيل المتوقع لمنتخب مصر – عودة محمود علاء وأفشة ضد أنجولا

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 11:12

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر - محمود علاء

يعود محمود علاء لخط دفاع منتخب مصر ليجاور أحمد حجازي أمام أنجولا.

ويحل منتخب مصر اليوم الجمعة ضيفا على أنجولا لملاقاته في خامس الجولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

كما يعود محمد مجدي "أفشة" ليتواجد بجوار عبد الله السعيد ومحمد صلاح.

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فيما يتواجد كل من مصطفى محمد ومحمد صلاح وعمرو السولية ومحمد النني وأكرم توفيق وأحمد فتوح ومحمد الشناوي في التشكيل الأساسي كما تواجدوا ضد ليبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في الدفاع: أحمد فتوح- أحمد حجازي- محمود علاء- أكرم توفيق

في الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني

في الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"- عبد الله السعيد- محمد صلاح

في الهجوم: مصطفى محمد

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة السادسة بـ10 نقاط بفارق أربع نقاط عن ملاحقه ليبيا.

فيما يأتي منتخب الجابون ثالثا بأربع نقاط وأخيرا أنجولا بنقطة وحيدة.

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