شمس البرازيل لن تغيب عن كأس العالم.. السيليساو إلى مونديال 2022

وفاز منتخب البرازيل على ضيفه كولومبيا بهدف دون رد في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 13.

سجل هدف المباراة لوكاس باكيتا في الدقيقة 72 من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة وصل رصيد منتخب البرازيل إلى 34 نقطة في صدارة التصفيات ليضمن التأهل إلى كأس العالم قبل ست جولات على نهاية التصفيات.

فيما تجمد رصيد كولومبيا عند 16 نقطة يحتلون بهم المركز الخامس والذي يؤدي بصاحبه لخوض الملحق للتأهل إلى المونديال.

ومنذ انطلاق كأس العالم في عام 1930 لم تغب البرازيل أبدا عن المسابقة، ويعد السيليساو هو أكثر منتخب توج باللقب بواقع خمس مرات.

وفي مباراة أخرى خسر منتخب باراجواي من ضيفه تشيلي بهدف دون رد.

سجل هدف المباراة الوحيد أنتوني سيلفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 56.

كما فاز منتخب بيرو على ضيفه بوليفيا بثلاثية دون رد.

افتتح جيانلوكا لابادولا أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وأضاف كريستيان كويفا الهدف الثاني لبيرو في الدقيقة 31.

وسجل سيرجيو بينيا الهدف الثالث لبيرو في الدقيقة 39.

بتلك النتائج وصل رصيد تشيلي إلى 16 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد باراجواي عند 12 نقطة في المركز الثامن.

أما منتخب بيرو وصل لـ14 نقطة في المركز السابع، وتجمد رصيد بوليفيا عند 12 نقطة في المركز التاسع وقبل الأخير.

ويتأهل من أمريكا الجنوبية أول أربع منتخبات ويخوض الخامس ملحق.