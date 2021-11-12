مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر وأنجولا وتصفيات أوروبية

الجمعة، 12 نوفمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يحل منتخب مصر اليوم الجمعة ضيفا على أنجولا لملاقاته في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويلتقي منتخب الجابون مع ليبيا ضمن منافسات مجموعة مصر في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة "السعودية الرياضية SSC 3".

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وتلتقي إيطاليا مع سويسرا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في تمام العاشرة إلا ربع وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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