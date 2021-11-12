مواعيد مباريات اليوم الجمعة 12-11-2021 والقنوات الناقلة.. مصر وأنجولا وتصفيات أوروبية

يحل منتخب مصر اليوم الجمعة ضيفا على أنجولا لملاقاته في خامس جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء وتذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس".

ويلتقي منتخب الجابون مع ليبيا ضمن منافسات مجموعة مصر في تمام السادسة مساء وتذاع عبر قناة "السعودية الرياضية SSC 3".

وتلتقي إيطاليا مع سويسرا في تصفيات أوروبا المؤهلة للمونديال في تمام العاشرة إلا ربع وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

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