تصفيات كأس العالم - نتيجة لا تُفيد.. العراق وسوريا يتعادلان

تعادل منتخبا العراق وسوريا بهدف لكل فريق ليظل ترتيبهما كما هو لحساب المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022 على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة.

تعادل لا يفيد الطرفين خاصة مع ابتعاد العراق عن كوريا الجنوبية صاحبة المركز الثاني بـ 7 نقاط بعد انتصاف مشوار التصفيات.

وظل كلا المنتخبين دون فوز، العراق حققت تعادلها الرابع في التصفيات ورفعت رصيدها إلى 4 نقاط في المركز الرابع.

بينما يتذيل المنتخب السوري الترتيب برصيد نقطتين من تعادلين و3 هزائم.

وتقدم عمر السومة في الدقيقة 79 من اللقاء بالهدف الأول لنسور قاسيون من صناعة عمر خربين.

وقبل 4 دقائق على نهاية اللقاء خطف أمير العماري نقطة التعادل بهدف من علامة الجزاء.

ويلتقي المنتخب العراقي في الجولة المقبلة مع نظيره الكوري الجنوبي.

ويستضيف منتخب سوريا ضيفه الإيراني متصدر الترتيب صاحب الـ 13 نقطة.