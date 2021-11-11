تصفيات كأس العالم - ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بـ 9 أهداف.. وصراع روسيا وكرواتيا يتأجل للجولة الأخيرة

قسا منتخب ألمانيا على ليختنشتاين بتسعة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022.

وكان منتخب ألمانيا قد حجز بطاقته في الشهر الماضي إلى المونديال المقرر إقامته في قطر نوفمبر من العام المقبل.

الفوز رفع رصيد ألمانيا إلى 24 نقطة من 9 مباريات بينما ظل رصيد الضيوف عند نقطة وحيدة في ذيل ترتيب المجموعة العاشرة.

مهمة الناسيونال مانشافت تسهلت أكثر بعدما طُرد ينيس هوفر بعد تدخل عنيف على رقبة ليون جوريتسكا داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة.

إلكاي جوندوجان انبرى لركلة الجزاء وسجل الهدف الأول في الدقيقة 11.

وبعد 9 دقائق سجل دانييل كوفمان بالخطأ في مرماه هدف ألمانيا الثاني.

في الدقيقة 22 سجل ليروي ساني الهدف الثالث وبعد دقيقة تبعه ماركو رويس بالهدف الرابع.

4 دقائق مع بداية الشوط الثاني وسجل ساني الهدف الخامس.

وفي الدقيقة 76 سجل توماس مولر الهدف السادس، وفي الدقيقة 80 أضاف بوتي باكو الهدف السابع.

Siri, show us a definition of top bins 🎯 pic.twitter.com/UdmuXzOQio — ESPN FC (@ESPNFC) November 11, 2021

مولر عاد وسجل ثاني أهدافه والتاسع في الدقيقة 86، وقبل دقيقة من نهاية اللقاء سجل ماكس جوبل بالخطأ في مرماه الهدف التاسع.

وفي نفس المجموعة سجل منتخب مقدونيا الشمالية فوزا كبيرا خارج قواعده بخماسية دون رد على أرمينيا ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ارتقى بها للمركز الثاني.

واستغل منتخب مقدونيا تعادل رومانيا مع إيسلندا السلبي ليعزز من حظوظه في خوض الملحق بعدما وصل رصيد رومانيا إلى 14 نقطة في المركز الثالث.

ويختتم منتخب ألمانيا مواجهات التصفيات بلقاء أرمينيا، بينما يستضيف منتخب مقدونيا الشمالية ضيفه أيسلندا، وأخيرا تحل رومانيا ضيفة على ليختنشتاين.

المجموعة الثامنة

وتواصل الصراع بين روسيا وكرواتيا على بطاقة التأهل المباشرة في المجموعة الثامنة إلى الجولة الأخيرة.

المنتخب الروسي فاز بسداسية دون رد على قبرص ليرفع الدب الروسي رصيده إلى 22 نقطة في الصدارة.

بينما عاد المنتخب الكرواتي بفوز كبير على مالطا بنتيجة 7-1.

ليرتفع رصيد كرواتيا إلى 20 نقطة في المركز الثاني على بُعد نقطتين من الصدارة.

وستكون المواجهة الأخيرة بين كرواتيا وروسيا يوم 14 نوفمبر الجاري حاسمة على البطاقة المباشرة للمونديال وبطاقة الملحق.

وكان منتخبا سلوفاكيا وسلوفينيا قد تعادلا بنتيجة 2-2 ضمن مواجهات اليوم.