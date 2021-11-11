تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 23:45

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - برونو فيرنانديس - بلجيكا - البرتغال - يورو 2020

فرط منتخب البرتغال في تصدره للمجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعدما سقط في فخ التعادل ضد أيرلندا.

وتعادل منتخب البرتغال سلبيا بدون أهداف مع أيرلندا في المباراة التي أقيمت في ملعب أفيفا في الجولة السابعة من التصفيات.

وشهدت المباراة طرد لبيبي مدافع البرتغال عقب حصوله على إنذارين في الدقيقة 81.

أخبار متعلقة
تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء تصفيات كأس العالم – بمشاركة تاو.. جنوب إفريقيا على بعد نقطة من المرحلة النهائية تصفيات كأس العالم - تعادل مُحبط لـ السنغال أمام توجو وإصابة ماني

وفي مباراة أخرى أقيمت في ملعب باكو الأولمبي خسر أصحاب الأرض أذربيجان ضد لوكسمبورج بثلاثة أهداف لهدف.

شهدت المباراة في الدقيقة 21 طرد لتيلور موتاليموف لاعب أذربيجان.

وفي الدقيقة 67 سجل جيرسون رودريجيز الهدف الأول للوكسمبورج.

وأضاف سيباستيان تيل الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وقلص عازار صلاحلي النتيجة بهدف أول لأذربيجان في الدقيقة 82.

لكن سجل جيرسون رودريجيز الهدف الثاني له والثالث لبلاده في الدقيقة 90.

بتلك النتائج يتصدر منتخب البرتغال المجموعة بـ17 نقطة بفارق أربعة أهداف فقط عن ملاحقه صربيا.

ويستضيف منتخب البرتغال منافسه صربيا الأحد المقبل لتحديد المتأهل مباشرة للمونديال وتحديد صاحب بطاقة الملحق.

وكان المنتخبان تعادلا إيجابيا في وقت سابق بهدفين لكل منهما.

ويحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث بتسع نقاط ثم أيرلندا بست نقاط وأخيرا أذربيجان بنقطة وحيدة.

البرتغال أيرلندا تصفيات كأس العالم
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بـ 9 أهداف.. وصراع روسيا وكرواتيا يتأجل للجولة الأخيرة تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء تقرير - بأمر كونتي.. دربي لندني للحصول على جناح يوفنتوس حارس مرمى مانشستر يونايتد يرغب في الرحيل عن الفريق ماركا: سترلينج ليس الوحيد.. برشلونة يستهدف دعم هجومه بلاعب آخر من مانشستر
أخر الأخبار
وصول خوان براون لبدء مهمة تدريب الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - نتيجة لا تُفيد.. العراق وسوريا يتعادلان ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم - ألمانيا تقسو على ليختنشتاين بـ 9 أهداف.. وصراع روسيا وكرواتيا يتأجل للجولة الأخيرة 2 ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – البرتغال تُفرط في الصدارة المنفردة.. وقمة نارية منتظرة ضد صربيا 2 ساعة | أوروبا
تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء 2 ساعة | أوروبا
كارتيرون يصل القاهرة ويقود مران الزمالك الجمعة 2 ساعة | الدوري المصري
لمعسكر 2001.. شوقي غريب يستدعي 8 لاعبين من الزمالك 2 ساعة | مصر
كرة يد - تعرف على ترتيب الدوري المصري للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ 13 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قائمة المنتخب – عودة أفشة وشريف ومحمود علاء.. انضمام إمام عاشور وغياب طارق حامد 2 حسين لبيب: نثق في الجهاز الفني.. وسنشكو معلق المباراة وتجاوزات جماهير الأهلي 3 الزمالك: هناك شيء حدث ليلة القمة جعل اللاعبين يشعرون بالإحباط.. ونقترب من التجديد لهذا الثلاثي 4 عبد الحفيظ: هذه حقيقة رغبة الأهلي ضم مصطفى محمد.. وهذا الثلاثي رائع في الزمالك