تصفيات كأس العالم - إسبانيا تستثمر هدية السويد وتضرب اليونان بركلة جزاء

الخميس، 11 نوفمبر 2021 - 23:40

كتب : أحمد أباظة

إسبانيا × اليونان

تغلب منتخب إسبانيا على مضيفه اليونان بهدف نظيف ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

بدأ المنتخب الإسباني بأوناي سيمون في حراسة المرمى، أمامه الرباعي داني كارفاخال وإنيجو مارتينيز وأيميريك لابورت وخوسيه جايا، وفي الوسط دفع بالثلاثي جافي ورودري وكوكي، تحت الثلاثي الهجومي راؤول دي توماس وألفارو موراتا وبابلو سارابيا.

تلقى الماتادور صدمة في الدقيقة 21 بهدف اليونان الأول من جورجيوس ماسوراس، إلا أنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

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وفي الدقيقة 24 وبفعل مخالفة من ديميتريس جيانوليس ظهير اليونان، تحصل منتخب إسبانيا على ركلة جزاء أيدتها تقنية الفيديو، ليسجلها بابلو سارابيا في الدقيقة 26 في أسفل الزاوية اليمنى.

كاد موراتا أن يسجل الثاني في الدقيقة 36 بعد اجتيازه للدفاع، إلا أن الحارس أوديسياس فلاشوديموس تصدى ببراعة، لينتهي الشوط الأول بتقدم "لا روخا" 1-0.

أجرى لويس إنريكي مدرب إسبانيا أول تبديلاته في الدقيقة 57 بخروج راؤول دي توماس وبابلو سارابيا ونزول رودريجو مورينو وداني أولمو.

وفي الدقيقة 65 ترك جافي وموراتا موقعيهما وحل سيرجيو بوسكيتس وبابلو فورنالس بدلا منهما، فيما أتى تغيير إنريكي الخامس في الدقيقة 89 بنزول سيزار أزبيليكويتا بدلا من إنيجو مارتينيز.

هذا الفوز كان خير استغلال من الإسبان لهدية منتخب جورجيا الذي هزم السويد بهدفين دون رد في كبرى مفاجآت التوقف الدولي الحالي.

ورفع منتخب إسبانيا رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة الثانية لينال بطاقة التأهل المباشر حتى الآن، يليه منتخب السويد في المركز الثاني المؤهل إلى الملحق بـ15 نقطة.

ويلتقي المنتخبان في قمة فاصلة يوم الأحد الرابع عشر من نوفمبر الجاري لتحديد هوية صاحب بطاقة التأهل المباشر، تستضيفها إسبانيا التي يكفيها التعادل.

إسبانيا اليونان سارابيا السويد تصفيات كأس العالم
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