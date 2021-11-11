لمعسكر 2001.. شوقي غريب يستدعي 8 لاعبين من الزمالك

تلقى نادي الزمالك خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم لإخطاره باستدعاء ثمانية لاعبين من فريق كرة القدم مواليد 2001، وذلك للانضمام إلى معسكر الإعداد الثاني للمنتخب الأولمبي.

وخصص شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي معسكر إعداد خاص بهذه الفئة العمرية، ومن المقرر أن ينطلق يوم الأحد الرابع عشر من نوفمبر الجاري، وحتى الثلاثاء الموافق 16 من الشهر ذاته.

وضمت القائمة من الزمالك الأسماء التالية: حارس مرمى محمد جميل نديم، والمدافعان محمد محمود عوض ومحمد طارق، والظهير الأيمن رضا محمد "العميد"، ولاعبي الوسط مصطفى طارق مصطفى ومحمد محمد عبد العال "حفني" وإبراهيم محمد ومحمد حسام الدين "بيسو".

يذكر أن المنتخب الأولمبي يستعد للمشاركة ببطولة شمال إفريقيا للمنتخبات الأولمبية والتي من المقرر أن تستضيفها ليبيا في شهر ديسمبر المقبل.